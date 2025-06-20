Flydubai снова будет летать в Минск

Flydubai снова будет летать в Минск3
- 20.06.2025, 13:59
Рейсы авиакомпании прекратились с 13 июня.
Авиакомпания Flydubai возобновляет полеты в Минск. Из Дубая самолеты будут лететь в Беларусь с дозаправкой, из Минска в Дубай — без дозаправки. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Авиакомпания сообщила белорусским турагентам, что с 20 по 22 июня рейс FZ1715 Дубай-Минск будет выполняться с дозаправкой в Самаре (техническая остановка без высадки пассажиров). Вылет из Дубая — 18.15, прилет в Минск — 03.30.
Рейс FZ1716 Минск — Дубай остается прямым и будет выполняться без дозаправки. Вылет из Минска — 04.30, прилет в Дубай — 13.00.
Напомним, Flydubai приостанавливала рейсы из Минска в Дубай с 13 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана.