Flydubai снова будет летать в Минск 3 20.06.2025, 13:59

Рейсы авиакомпании прекратились с 13 июня.

Авиакомпания Flydubai возобновляет полеты в Минск. Из Дубая самолеты будут лететь в Беларусь с дозаправкой, из Минска в Дубай — без дозаправки. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Авиакомпания сообщила белорусским турагентам, что с 20 по 22 июня рейс FZ1715 Дубай-Минск будет выполняться с дозаправкой в Самаре (техническая остановка без высадки пассажиров). Вылет из Дубая — 18.15, прилет в Минск — 03.30.

Рейс FZ1716 Минск — Дубай остается прямым и будет выполняться без дозаправки. Вылет из Минска — 04.30, прилет в Дубай — 13.00.

Напомним, Flydubai приостанавливала рейсы из Минска в Дубай с 13 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

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