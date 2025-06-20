Financial Times: Крах иранской стратегии 20.06.2025, 14:09

3,400

Аятолла переоценил возможности своих прокси.

Иранская стратегия демонстрации силы без открытой войны оказалась под угрозой. С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующего ответа ЦАХАЛ, Исламская Республика оказалась втянутой в военный конфликт, которого десятилетиями избегала, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ответ Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году был мощным, но рассчитанным: удары по американским базам в Ираке прошли без жертв. Тогда верховный лидер аятолла Али Хаменеи продемонстрировать силу и смог избежать масштабной войны. Так реализовывалась стратегия «ни войны, ни мира».

Но просчеты, недооценка изменений в стратегии Израиля и переоценка возможностей своих прокси, привели к эскалации. После атак ХАМАС Израиль перешел в наступление. Удары ЦАХАЛа уничтожили иранские военные объекты, ядерные объекты и элиту вооруженных сил. Израиль добился превосходства в воздухе и ударил по лидерам «Хезболлы» и ХАМАС, включая ликвидацию политического лидера ХАМАС в Тегеране.

Несмотря на запуски ракет по Израилю, Иран уступает технологически и в разведке. Поддерживаемые Тегераном прокси действуют сдержанно. Даже «Хезболла» не вступила в открытую войну.

По мнению аналитиков, Тегеран оказался в ловушке стратегии, которая более не работает. При вмешательстве США и усилении давления, Иран могут вынудить к переговорам на менее выгодных условиях, чем ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com