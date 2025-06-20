Financial Times: Крах иранской стратегии
- 20.06.2025, 14:09
- 3,400
Аятолла переоценил возможности своих прокси.
Иранская стратегия демонстрации силы без открытой войны оказалась под угрозой. С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующего ответа ЦАХАЛ, Исламская Республика оказалась втянутой в военный конфликт, которого десятилетиями избегала, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Ответ Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году был мощным, но рассчитанным: удары по американским базам в Ираке прошли без жертв. Тогда верховный лидер аятолла Али Хаменеи продемонстрировать силу и смог избежать масштабной войны. Так реализовывалась стратегия «ни войны, ни мира».
Но просчеты, недооценка изменений в стратегии Израиля и переоценка возможностей своих прокси, привели к эскалации. После атак ХАМАС Израиль перешел в наступление. Удары ЦАХАЛа уничтожили иранские военные объекты, ядерные объекты и элиту вооруженных сил. Израиль добился превосходства в воздухе и ударил по лидерам «Хезболлы» и ХАМАС, включая ликвидацию политического лидера ХАМАС в Тегеране.
Несмотря на запуски ракет по Израилю, Иран уступает технологически и в разведке. Поддерживаемые Тегераном прокси действуют сдержанно. Даже «Хезболла» не вступила в открытую войну.
По мнению аналитиков, Тегеран оказался в ловушке стратегии, которая более не работает. При вмешательстве США и усилении давления, Иран могут вынудить к переговорам на менее выгодных условиях, чем ранее.