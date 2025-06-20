«Люди просили: пожалуйста, отложите, уже бегу за рецептом» 1 20.06.2025, 14:11

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В аптеках Минска смели российский аналог «Оземпика».

Уже несколько дней на форуме сервиса по поиску лекарств tabletka.by пользователи пишут, что в Минске пропал «Семавик». Это российский аналог популярного препарата «Оземпик», который используют для лечения диабета и (благодаря одному из сопутствующих эффектов от приема) похудения. «Когда он появится?», «Будет ли в ближайшее время?» — уточняют жители столицы. По данным tabletka.by, на 17.00 19 июня в столице «Семавик» был лишь в одной аптеке. Правда, когда журналистка «Зеркала» туда позвонила, оказалось, что лекарство уже выкупили. Остается вариант поехать за ним в регионы. Но и там средство на вес золота: по всей стране его можно найти всего в 60 аптеках, и это число постоянно уменьшается. Что происходит? Неужели препарат так быстро разбирают и кто это делает? «Зеркало» узнало у минских фармацевтов.

В целях безопасности имена собеседниц изменены.

«Люди просили: «Пожалуйста, отложите. Уже бегу за рецептом»

В районе, где провизором работает Ирина, живет много молодых семей. Они основные покупатели в их небольшой аптеке. Насколько помнит женщина, «Семавик» на прилавках их точки стал появляться еще зимой. Поступал он в небольшом количестве, его быстро раскупали, и «он исчезал».

— После все носились, искали его. Где-то в апреле он появился последний раз. Тогда заведующая постаралась заказать максимально большое количество упаковок, которое может отгрузить склад. Но нужно понимать: тут система такая, что если препарат популярный, то не факт, что получишь столько, сколько выписал, или вообще хоть что-то, ведь все аптеки хотят товар в реализацию. Коллеги могли его уже расхватать, и ты даже не успеваешь этого увидеть, — улыбается собеседница. — Поэтому старались брать много: порядка 10−15 упаковок. Кому-то удалось и по 20 взять.

В аптеке Ирины весеннюю партию «Семавика» раскупили к началу июня. Женщина предполагает, если бы препарат был только у них, 10−15 пачек ушли бы за пару дней. Не остановила бы даже цена — 253−265 рублей за упаковку. Сейчас фармацевты ждут новую поставку. Точной даты, когда это произойдет, собеседница не знает. Из того, что слышала от коллег, все должно случиться к концу этой недели.

— Думаю, ажиотаж вокруг препарата по двум причинам. Во-первых, людям он интересен. Во-вторых, он поступает в страну небольшими партиями. Почему? Точно не знаю. Сейчас, если человек спрашивает «Семавик», предлагаем записаться на очередь. Но у нас она небольшая. Думаю, потому что не все знают о такой возможности, — рассуждает собеседница. — Дело в том, что теперь очень популярны сайты, на которых можно посмотреть, где какое лекарство продается. И люди чаще приходят за ним целенаправленно, а не просто спросить.

Покупателей, которые в аптеке Ирины берут российский аналог «Оземпика», женщина поделила бы на две группы. Первая — женщины и мужчины за 50, вторая — женщины 30+.

— Первые — с явными показаниями [к приему]. Видно, что индекс массы тела (показатель, позволяющий определить, есть ли у человека избыточный вес. — Прим. ред.) у них действительно завышен. Вторые часто очень ухоженные, с хорошей фигурой, я бы сказала. По моему мнению, там не было к препарату супермедицинских показаний по здоровью, что немного смущало. Хотя рецепты у них имелись, — делится наблюдениями провизор. — Объединяет эти две категории то, что все это вполне себе люди при деньгах. Старушки у меня его не спрашивали ни разу.

По наблюдениям собеседницы, в апреле, когда новая партия лекарства только появилась, его в основном брали по одной упаковке. В мае, когда в аптеках Минска он стал заканчиваться, покупали сразу по две-три.

— И начался ажиотаж. Люди просили: «Пожалуйста, отложите. Уже бегу за рецептом», — отмечает Ирина. — Видели, что его мало, понимали: неизвестно, когда появится — и закупали с запасом. Последняя девушка, которая забирала у нас «Семавик», спросила у коллеги: «Сколько у вас? Я пойду, выпишу [рецепт]». Она, наверное, три или четыре упаковки сразу взяла.

Из того, что слышала Ирина, лекарство «великолепно помогает похудеть». По ее мнению, в надежде на этот эффект немало людей за ним и гоняются.

— Препарат притупляет чувство голода, но, мне кажется, многие не понимают, что он работает, когда человек психологически готов не есть, — рассуждает фармацевт. — Замечала, что вес знакомой, которая его принимает, какое-то время не менялся. Спросила: почему так? Она признавалась, что на автомате продолжала потреблять сладости. Ей было сложно психологически расстаться с мыслью, что она не может есть конфеты.

«От коллег слышала, что то ли пять, то ли восемь в одни руки брали»

Елена работает в небольшой аптеке в новом районе Минска. Покупателей у них немного. «Семавик» спрашивают без ажиотажа, но активно. Здесь он появился в апреле.

— Аптека у нас небольшая, поставки несколько раз в неделю, поэтому заказывали его всего по 1−3 упаковки. Обычно до нового привоза лекарство раскупали, хотя для нашей точки цена у препарата немаленькая, — рассказывает собеседница. — Позже стали оформлять его конкретно под человека — брали [у потенциального покупателя] номер и, получив, звонили. На моей памяти лишь один клиент покупал сразу три упаковки, остальные меньше. Но от коллег слышала, что то ли пять, то ли восемь в одни руки брали.

В аптеке Елены «Семавик» закончился в конце мая. Заказать они его пока не могут: на складе их сети препарата пока нет.

— Насколько слышала, в городе его остались «хвостики» для особых случаев. Это работает в государственной системе аптек. Как? В справке лекарства нет, но тот, кому оно нужно по медпоказаниям, приходит в аптеку. Там ему предлагают оформить так называемое отсроченное обеспечение, — описывает механизм Елена. — Он регистрирует заявку, ее подают на склад. Там есть ограниченная партия именно для подобных случаев. Она не в общем доступе. Соответственно, конкретно под клиента приходит препарат. Человеку звонят — и он его забирает.

По наблюдениям Елены, чаще всего в их аптеке «Семавик» спрашивали женщины 45−50 лет, которые следят за трендами и «параллельно стараются лечить своих мужчин». Примерно эта же категория клиентов в 2024-м интересовалась «Оземпиком». Собеседница тогда работала в пункте продаж в центре Минска. Говорит, от покупателей она услышала об этом лекарстве раньше, чем вокруг него началась шумиха.

— Честно скажу, спрашивали про «Оземпик» тогда относительно нечасто. Может, раз в пару недель. С коллегами даже посмеивались немножко над такими покупателями. Все-таки это серьезный рецептурный препарат для лечения заболевания, а о нем говорили так, будто бы это гематоген. Ведь внешне по этим клиентам совершенно точно нельзя было сказать, что они нуждаются в средстве. Мне казалось, это были люди, которые просто хотели улучшить форму. С «Семавиком», хоть за ним и приходят с рецептами, порой похожая ситуация, — делится наблюдениями фармацевт. — В то же время у меня однажды был разговор с покупательницей, которая рассказала, что препарат нужен ее мужу. У мужчины диабет, ему долго подбирали терапию, и именно семаглутид (действующее вещество в препарате. — Прим. ред.) отлично подошел. Она очень радовалась и бегала по всем аптекам, собирая остатки.

Елена, как и ее коллега Ирина, тоже отмечает, что российский аналог «Оземпика» раскупили быстро.

— Да, партия была маленькая, но и то, что люди на него накинулись, тоже факт. И это вы не только от меня услышите, — говорит она. — Теперь ждут вторую. По моему опыту, обычно в ситуациях активного интереса к лекарству первые закупочные партии спрос не удовлетворяют, но промежутки между поставками небольшие. Слышала от коллег, что лекарство ожидают после июля. Но когда точно, неизвестно. Все-таки «после июля» — это может быть и в августе, и в сентябре…

В минской аптеке № 67 «Белфармации» на Шишкина, 26, где 19 июня в 17.00 сервис tabletka.by показывал единственный доступный для продажи «Семавик» в городе, в 17.30 журналистке «Зеркала» сообщили, что препарата уже нет.

— Его выкупили. Можем предложить взять на очередь. Если дадут, то во вторник, — уточнили в аптеке.

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