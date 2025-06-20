Путин как пустота 2 Кирилл Харатьян, The Moscow Times

20.06.2025, 14:16

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Кирилл Харатьян

Библейские цитаты очень нагружены смыслами.

Вообще не люблю я комментировать слова Владимира Путина, но тут нельзя отказать себе в удовольствии. Библейские цитаты очень нагружены смыслами.

...бросьте в меня камень

Итак, Владимир Путин заканчивает разговор с иностранными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме и отвечает на вопрос, совершил ли он какие-нибудь ошибки за 25 лет. Путин задумывается, а затем говорит:

— Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень.

Он не первый раз такое говорит. Вот в 2012 году, например, отвечая на похожий вопрос о своих ошибках, заданный российской журналисткой, Путин сказал:

— Кто из нас без греха или кто из вас без греха, пусть первым бросит в меня камень. Известная библейская истина.

И около года назад, обсуждая матерную брань в русском языке, Путин цитировал примерно те же слова:

— Кто из вас без греха, как известно, помните, да? — пусть первым бросит в нее камень.

За тринадцать лет ответ выкристаллизовался: именно кто из вас без греха и именно в меня бросит камень.

Источник

Этот эпизод из жизни Спасителя встречается только в евангелии от Иоанна, глава 8 (стихи 2–11):

[Иисус] утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?

Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле.

Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.

Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

Раздвоение

Путин, цитируя евангелие от Иоанна, без всякого смущения (нет, первый раз он все-таки вытаращил глаза, закончив цитату), без приличествующей ситуации ссылки, говорит от имени Иисуса.

И одновременно он говорит о себе как о женщине — грешнице.

А поскольку одной цитаты достаточно, чтобы возник весь контекст целиком, весь этот эпизод евангелия от Иоанна, такова уж особенность цитирования Библии, то выходит, будто:

— Путин признается в том, что он грешник и совершил обычное, понятное, человеческое нарушение христианских заповедей, что он как женщина, поддавшаяся страсти;

— Путин объясняет тем, кто его спрашивает, что они сами грешники и не могут его судить;

— Грешникам нечего возразить;

— Путин сам себя прощает, как бы говорит сам себе: иди и впредь не греши.

Иначе говоря, Путин таким образом сообщает миру, что если кто и может судить его, то только он сам, и он сам себя не осуждает.

Подмена понятий (и немного прикладного богословия)

Грех, к которому сводит вопрос Владимир Путин, и ошибки, о которых его спрашивает журналист, — из разных областей человеческой сущности.

Грех — внутреннее, интимное дело человека; это понятие из его личных отношений с Богом. В том же самом эпизоде из евангелия от Иоанна книжники и фарисеи, приведшие ко Христу прелюбодейку, расходятся молча, отнюдь не признаваясь в том, какие именно грехи они совершили.

Более того. С точки зрения христианина, нет человека, кроме Иисуса, кто пожил и не совершил греха. В тот самый момент, когда Иисус говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень, — мы (христиане) уже точно знаем, что никто камня в нее бросить не посмеет. Вроде Иисус бы имел право по Своим собственным словам; но Он не способен к насилию, да и вся эта история нужна, чтобы христиане, последователи Христа Спасителя, поняли: закон Моисеев, требовавший жестокого наказания грешников, отменяется Его пришествием в мир. Мы живем в Новом завете.

Итак, грех — это не преступление и не ошибка; это неизбежное событие в каждой жизни, которое случается или в реальности, или в мыслях человека (соблазны тоже греховны), но имеют значение только для его личной веры в Бога. Это нарушение его обещаний Богу, еще раз скажу — неизбежное. Но если у человека нет Бога, о грехе можно просто и не говорить.

В отличие от греха, ошибка, о которой спрашивали журналисты Путина, не имеет отношение к его внутренней и человеческой жизни. Даже если он трижды прелюбодей, это (ну, скорее всего) не влияет на его работу государственного управленца.

Ошибка в этом контексте — результат неверной управленческой оценки, действия или стратегии, приведший к снижению эффективности работы, к сбоям в процессах, к потерям ресурсов, в общем, к ухудшению положения предмета управления, в случае Путина это Россия.

Таким образом, Путин, переводя разговор с ошибки на грех, не отвечает, отказывается отвечать на вопрос, совершил ли он ошибки за 25 лет управления Россией.

По-моему, как минимум война в Украине, помимо того что это ужасное преступление против человечности, — очевидная, чудовищная управленческая ошибка Путина. Грех ли это? — я знаю, как ответить на этот вопрос, но отвечать не стану.

И немного психологии

Выбирая библейскую цитату для ответа на простой и понятный вопрос — на которой, заметим, всякий здравый управленец не только ответит да, но и воспользуется случаем рассказать какой-нибудь казус из своей практики, выставляющий его в хорошем свете, — Путин присваивает себе божественную сущность, не больше и не меньше.

Может, на него повлияло общение с председателем КНР Си Цзиньпином, и он решил следовать китайской традиции, согласно которой правитель Китая — тяньцзы, то есть сын неба и правит по мандату неба, и если страна в порядке — мандат продолжает действовать, а если возникает смута — значит т, мандат утрачен.

Но даже если так (хотя вряд ли), важно другое. Отрицание собственных ошибок, особенно очевидных, — это отказ от ответственности, детское желание, чтобы проблема исчезла сама собой. Человек, отрицающий свои ошибки, относится к ним не как к естественной части любой деятельности, а как к сообщению «я плохой», как к угрозе собственной ценности; такое восприятие ошибки свойственно людям с тяжелыми психологическими комплексами и непережитыми душевными травмами.

Это, замечу, типичная характеристика диктатора. Диктатор, автократ стремится к власти, к поклонению, ему нужна лесть — так он справляется с сомнениями в собственной значимости. Автократ любой вызов считает личной угрозой – а потом не может не подавлять инакомыслие. Автократа раздражает критика, потому что она вызывает у него не желание действовать, а экзистенциальную тревогу: рушится его хрупкая система ценностей. Диктатор живет с внутренней пустотой, которую ему нужно все время заполнять – аплодисментами, «мудрыми решениями», восхищением и победами.

Впрочем, едва ли мы сомневаемся в том, что Путин диктатор.

***

Честно сказать: я думаю, ничего из того, что я выше написал о грехе и ошибке, ну или почти ничего, в голову Путину не приходит. Ему просто нравится воображать себя всемогущим, разрешителем судеб людей и мира.

Вспоминается анекдот, его приписывают Фаине Раневской. Она слушает беседу актрис, которые обсуждают, как их называет главный режиссер театра. Слушает, слушает, а потом говорит:

— Знаете, как он меня называет?

— Нет, — отвечают актрисы.

— Когда я вхожу в кабинет к нему, он всякий раз говорит: «Господи, это опять вы!»

Кирилл Харатьян, The Moscow Times

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