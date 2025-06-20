Школьник исполнил мечту и построил дом на дереве 4 20.06.2025, 14:21

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В нем даже есть электричество, кухня и кровать.

Мастера-самоучку зовут Павел. Он живет с семьей в небольшой деревне, в обычном частном доме. Не так давно он решил воплотить в жизнь чью-то мечту из детства и построил на дереве не просто шалаш, а полноценный дом с минимальным набором удобств. О процессе стройки Павел пошагово рассказывает в TikTok, собирая миллионы лайков и сотни комментариев, пишет «Онлайнер».

Вооружившись инструментами и досками, юный мастер соорудил жилье на дереве, на высоте второго этажа. Сколько времени ушло на стройку, история умалчивает, известно лишь то, что к обустройству готовых квадратных метров он подошел с умом.

Павел разделил готовое пространство на зоны, выделил кухню и полноценное спальное место. Электричество провел от гаража. Кстати, вода здесь тоже имеется: она подается в кран из пятилитровой бутылки, которая спрятана в одном из самодельных шкафов. Интерьер парень продумал до мелочей: заклеил пленкой пол из досок, стены запенил и покрасил белой краской. Он уже успел провести в усовершенствованном шалаше ночь и даже организовал пару киносеансов на проекторе. Если вы думаете, что на этом юный мастер остановился, спешим вас удивить.

— Мне стало мало места на дереве, поэтому я решил соорудить еще один такой же дом, но уже на земле, — рассказывает Павел в TikTok. — Саму пристройку шаг за шагом сложил из деревянных брусьев и досок. В результате из нее получилась неплохая прихожая или беседка. Ее чуть позже накрою прозрачным тентом.

Теперь, чтобы попасть в домик на дереве, нужно зайти сперва в пристройку, а уже оттуда подняться по лестнице и перешагнуть порог импровизированного жилья. По словам Павла, он не планирует останавливаться: охотно придумывает и обсуждает с подписчиками новые идеи, которые можно реализовать в домике своими руками.

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