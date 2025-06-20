Фильм о войне в Украине «Простой солдат» представят на международном кинофестивале
- 20.06.2025, 14:24
Картина собрала впечатляющую команду.
На международном фестивале документального кино Sheffield DocFest состоится премьера фильма «Простой солдат» (A Simple Soldier) — мощной ленты, рассказывающей личную историю украинского режиссера Артема Рыжикова, который после вторжения России в 2022 году сменил камеру на оружие, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Картина снята в соавторстве с режиссером Хуаном Камило Крусом и собрала впечатляющую команду: Бен Силверман и Говард Оуэнс, лауреат «Оскара» Джон Батсек и продюсер Джеймс Пэкер.
По сюжету, Артем, будучи оператором, решает пойти на фронт в качестве профессионального солдата. Он не отказывается от съемок полностью — в его руках нередко можно увидеть и камеру, и оружие. Герой фиксирует хаос, боль и дружбу в окопах, стараясь сохранить связь с семьей и молодой женой. Фильм показывает не только боевые действия, но любовь, верность, храбрость и попытку сохранить человечность в ужасающих обстоятельствах.