Фильм о войне в Украине «Простой солдат» представят на международном кинофестивале 20.06.2025, 14:24

Картина собрала впечатляющую команду.

На международном фестивале документального кино Sheffield DocFest состоится премьера фильма «Простой солдат» (A Simple Soldier) — мощной ленты, рассказывающей личную историю украинского режиссера Артема Рыжикова, который после вторжения России в 2022 году сменил камеру на оружие, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Картина снята в соавторстве с режиссером Хуаном Камило Крусом и собрала впечатляющую команду: Бен Силверман и Говард Оуэнс, лауреат «Оскара» Джон Батсек и продюсер Джеймс Пэкер.

По сюжету, Артем, будучи оператором, решает пойти на фронт в качестве профессионального солдата. Он не отказывается от съемок полностью — в его руках нередко можно увидеть и камеру, и оружие. Герой фиксирует хаос, боль и дружбу в окопах, стараясь сохранить связь с семьей и молодой женой. Фильм показывает не только боевые действия, но любовь, верность, храбрость и попытку сохранить человечность в ужасающих обстоятельствах.

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