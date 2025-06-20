В Беларуси утвердили новые правила получения господдержки на жилье 2 20.06.2025, 14:25

Кому льготный кредит, а кому субсидия?

Белорусское правительство утвердило новый порядок предоставления льготных кредитов и одноразовых субсидий на строительство или покупку жилья. Свежее постановление Совмина № 328 уточнило, кто и при каких условиях сможет воспользоваться той или иной формой государственной помощи, пишет «Телеграф».

Кто может претендовать на льготный кредит?

Положение о порядке предоставления льготных кредитов, утвержденное Совмином, распространилось на граждан, указанных в указе президента № 95 «О государственной поддержке при жилищном строительстве». Само постановление Совмина не содержит полного перечня этих категорий, но уточняет ряд моментов для некоторых из них:

Многодетные семьи: Для них предусмотрены особые условия льготного кредитования, включая получение финансовой помощи от государства на погашение части кредита. Новый порядок детализировал условия предоставления такой помощи, в том числе при изменении состава семьи.

Например, многодетные семьи могут рассчитывать на повторное получение финпомощи при рождении/усыновлении детей после предыдущего улучшения жилищных условий с господдержкой, если для этого вновь возникли основания нуждаемости.

Молодые семьи: Для них также может быть актуальна государственная финансовая помощь в погашении льготных кредитов при рождении (усыновлении/удочерении) первого и второго ребенка. Уточнен порядок ее расчета и предоставления.

Граждане, проживающие и работающие в сельской местности и малых городах: Для тех, кто постоянно живет и работает в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек или в городах-спутниках, и относится к определенным категориям граждан (согласно указу № 95), предусмотрены особые условия, в том числе по перерасчету процентов за пользование льготным кредитом при соблюдении ряда условий (например, срока проживания и работы).

Граждане, состоящие на учете по месту военной службы (государственной гражданской службы, работы): Для них также установлены определенные особенности включения в списки на получение льготных кредитов и порядок взаимодействия госорганов.

Важно отметить, что для всех категорий действует принцип одноразовости получения господдержки (с исключением для многодетных, как указано выше) и требование быть малообеспеченными (порядок отнесения к этой категории также утвержден постановлением).

Кроме того, для трудоспособных граждан, «не занятых в экономике», возможность получения льготного кредита ограничена и допускается лишь в строго определенных случаях (например, если они или члены их семей подпадают под исключения из «тунеядского» декрета или находятся в трудной жизненной ситуации по решению спецкомиссий).

Кто может получить одноразовую субсидию на жилье?

Положение о предоставлении одноразовых субсидий также ориентировано на категории граждан, определенные указом № 95.

Среди тех, кто имеет право на этот вид господдержки, в постановлении Совмина особо выделены члены семей погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей судей, прокурорских работников, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств (за исключением срочников и курсантов). Для них субсидия предоставляется в размере 100% стоимости жилья (в пределах нормативов) и вне очереди (но в порядке очередности для данной категории).

Как и в случае с льготными кредитами, для получения субсидии действуют критерии малообеспеченности и ограничения для «не занятых в экономике».

Важные моменты

Единая база данных: Вся информация о получателях льготных кредитов и субсидий должна аккумулироваться в Единой базе данных. По задумке, она должна обеспечить контроль за однократностью предоставления помощи и прозрачность процессов.

Обращение за господдержкой: Граждане подают заявления и пакет документов в местные исполкомы или организации по месту постановки на учет нуждающихся.

Сроки: Многие положения нового постановления Совмина № 328 вступили в силу с 1 июня 2025 года.

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