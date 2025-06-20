Под Минском продают особняк за $1,5 миллион
- 20.06.2025, 14:40
Как он выглядит.
Под Минском в деревне Тарасово продают двухэтажный особняк общей площадью 414 квадратных метров. За него просят $1,5 млн, сообщает Realt.
На первом этаже расположены гостиная метражом почти 120 «квадратов» с биокамином, кухня, спа-зона площадью 75 квадратных метров — с каскадным водопадом, гидроподушками, хамамом. Спа-зона оборудована вентиляционной системой и осушителем воздуха. Также на первом этаже размещены санузел и топочная.
Как отмечает Realt, на втором этаже расположены четыре спальни метражом от 21 до 24 «квадратов», объединенные общим холлом. В каждой из них есть санузел, а в одной из них обустроена гардеробная.
Особняк расположен на участке площадью 13 соток. На нем есть сад с прудом и водопадом, зона барбекю, летняя беседка и терраса с зоной отдыха. При этом для газона и растений предусмотрен автополив. На участке также обустроены мини-футбольное и баскетбольное поля.
В апреле в деревне Приморье под Минском продали дом за $1,1 млн. Он стал самым дорогим домом, купленным в Беларуси в том месяце. А в начале июня в Минске рядом с водохранилищем Дрозды выставляли на продажу почти новый двухуровневый коттедж в необычном стиле. За него просили $2,5 млн.