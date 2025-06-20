Российскую элиту отрезали от британского образования 20.06.2025, 14:42

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Ситуация изменилась.

Из-за войны в Украине и участившихся отказов в выдаче виз число российских студентов в Великобритании снизилось до самого низкого уровня за последние 15 лет. По данным британского МВД, с марта 2024 года по март 2025-го россияне оформили 1275 студенческих виз — на 20% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за пятнадцать лет. До недавнего времени Великобритания оставалась одним из главных направлений для получения образования среди детей представителей российской элиты. По данным Forbes, она занимала первое место среди зарубежных стран по числу обучающихся из семей российских миллиардеров — два десятка наследников крупных бизнесменов обучались в британских вузах, пишет The Moscow Times.

Но с началом войны ситуация начала меняться. Профессор Пол Найтингейл из Научно-исследовательского центра государственной политики Университета Сассекса, ранее возглавлявший проекты в Совете экономических и социальных исследований при правительстве Великобритании, заявил, что университеты «однозначно должны отчислять детей олигархов и их семьи». По словам Майи Чанкселиани, доцента кафедры сравнительного и международного образования Оксфордского университета, снижение численности российских студентов объясняется прежде всего опасениями недоброжелательного отношения со стороны местных жителей и студенческих сообществ. «Официального запрета на поступление россиян в британские вузы нет, — поясняет она, — но общий климат трудно игнорировать: многие не хотят ехать учиться туда, где к ним могут отнестись с подозрением или враждебностью».

В британском парламенте звучали призывы ужесточить подход к обучению россиян. Ряд депутатов от Консервативной партии призвали запретить детям российских олигархов учиться в частных школах Великобритании. Активисты предлагали полностью исключить всех российских студентов.

Количество поступающих также снижается из-за санкций. Как рассказала порталу TourDom основательница компании Paradise Education Наталья Штрайн, детей, чьи родители находятся под санкциями, школы больше не принимают. Возникли значительные проблемы с оплатой — платежи невозможно провести из санкционных банков в фунтах, а все британские банки ушли из России. Вдобавок Великобритания отказывает россиянам в студенческих визах, если деньги на проживание и учёбу хранятся в подсанкционных банках. В визах отказали студентам, которые в составе пакета подавали выписки о состоянии счёта из попавших под санкции российских банков (под ними находятся более 90% банковской системы), — говорил гендиректор компании Global Dialog Вячеслав Лычагин. При этом средства для обучения нужны значительные - обучение в Oxford, Imperial или UCL обходится в $35 000–$55 000 в год.

Негативное влияние на российский студенческий поток оказывает и общее ужесточение миграционной политики: по данным 2023 года, доля отказов в студенческих визах для россиян выросла в 10 раз — с менее чем 1% до 10%. Процедура получения студенческой визы в Великобританию стала более сложной и требует подтверждения наличия финансовых возможностей не только для обучения, но и проживания. Введены ограничения по сроку и работе во время обучения: студенты программ бакалавриата и выше могут находиться в стране не более 5 лет и не имеют права работать в стране.

С 2022 года британские вузы начали сворачивать академическое сотрудничество с российскими учреждениями и вместо расширяли программы обмена для украинских студентов. По данным Агентства статистики высшего образования (HESA), за последние два года число студентов из Украины в Великобритании почти удвоилось.

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