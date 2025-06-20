У Лукашенко заело пластинку 2 20.06.2025, 14:46

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Картофельная травма не заживает.

На совещаниях в Администрации и на «Беларусьфильме», на выездах с чиновниками на места, на семинарах, торжественных приемах и встречах с Путиным он говорит о картошке. Сегодня про картошку он рассказал на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, пишет planbmedia.io.

Лукашенко снова повторил, что белорусам следовало бы самостоятельно высаживать на приусадебных участках картошку, чтобы потом ранней весной не жаловаться на нехватку картофеля в магазинах.

«Если я покритиковал вас за то, что вы, имея дачу, две-три борозденки, не высадили картошки и у вас нет картошки в марте месяце, ну извините, — заявил Александр Лукашенко. — Я пользуюсь таким принципом: прежде чем в кого-то камень бросить или покритиковать, перед зеркалом встань и посмотри на себя. Всегда пользуюсь этим принципом. На себя посмотрите. Смотрите в жизни, что вы сделали и что не сделали, что вам предстоит сделать».

Вон из TikTok

Прошелся он и по жалобам педагогов, в очередной раз проявив себя знатоком трендов TikTok. Ему не понравилось, в частности, что учителя жалуются на необходимость посещать учеников на дому.

«Я прочитал то, что писали в «тиктоках», «тиктокались» наши преподаватели, учителя. Один написал, а другие реагируют: «Вот, заставляют к ученикам домой ходить, а там алкаши такие-сякие, как туда зайдешь…», — сказал Лукашенко. Он уверен, что подобные посещения необходимы. Мол, для того, чтобы успешно передавать знания, нужно видеть студента, ученика не только на лекциях и уроках, но и знать, какая ситуация у него дома, знать родителей.

Досталось и критикам указа, заставляющего обкашивать личный участок и прилегающие территории. И снова Лукашенко козырял личным примером. «Если кто-то не готов окашивать свой участок и пять метров соседнего, если там старушка… Это не ко мне. Я это не очень понимаю. Я президент, и мне надо — обкосят, но я с косой хожу и ничего в этом зазорного не вижу».

Так что равнение на Лукашенко: косим сами, на картошку не налегаем, и «тиктокаемся» по минимуму.

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