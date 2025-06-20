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Украинский боец в одиночку взял в плен четырех россиян на передовой

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  • 20.06.2025, 14:48
Украинский боец в одиночку взял в плен четырех россиян на передовой

Военный из Третьей штурмовой рассказал, как ему это удалось.

Боец из Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Марик» в одиночку взял в плен четырех российских оккупантов на передовой. В видео на YouTube-канале бригады он рассказал, как ему это удалось.

«Марик» поделился, что группа вражеских солдат пыталась закрепиться в посадке с помощью квадроциклов. Тем не менее украинские дроны смогли обнаружить их, после чего двое оккупантов были ликвидированы сразу, а другие - скрылись в блиндаже.

По словам бойца, он отправился на перехват и приблизился к оккупантам.

«Нас здесь много, сдавайтесь», - сказал он вражеским солдатам.

«Марик» добавил, что после этого россияне решили сдаться в плен без боя. Они сложили оружие на землю и стали на колени. По его словам, оккупанты позже сильно удивились, когда заметили, что все это время украинский военный был один.

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