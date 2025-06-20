Как за год подорожал отдых в Беловежской пуще 20.06.2025, 15:10

Рост — до 40%.

За сутки проживания в отеле в одном из самых популярных туристических мест Беларуси – Беловежской пуще – можно заплатить более 200 долларов, что значительно дороже, чем в прошлом году. Цены сравнило издание BGmedia.

Самый дорогой вариант проживания в Беловежской пуще – одноименный парк-отель, бывший гостиничный комплекс «Каменюки». Сутки проживания здесь этим летом стоят от 155 до 668 рублей. В прошлом году самый дорогой номер стоил 570 рублей. Подорожание – 17,1%.

Более доступный вариант – гостиница №2 в Каменюках. Здесь цены почти не поднялись: номера стоят от 125 до 220 рублей, в прошлом году цены были от 120 до 210 рублей.

Сильно подорожал гостиничный комплекс «Жарковщина» – на 29–30% за год. За сутки здесь просят от 74 до 176 рублей.

На целых 40% поднялись цены проживания в лесоохотничьем хозяйстве «Выгоновское» на берегу Выгонощанского озера. Цены на ночь с завтраком здесь начинаются от 35 рублей. В прошлом году было от 25 рублей.

В эколого-просветительском центре «Войтов Мост» можно отдохнуть за 30–45 рублей в сутки, но с подселением к другим гостям, как в хостеле.

Подорожали и развлечения. Так, усадьба Деда Мороза стала дороже на 20%: минимальная цена сейчас – 12 рублей.

На 33–34% дороже стало арендовать велосипед: от 20 до 47 рублей (в прошлом году – от 15 до 35 рублей). Прогулка на собственном велосипеде обойдется в 10 рублей или 30 – с заездом в усадьбу Деда Мороза (в 2024 году – 25 рублей).

Беловежская пуща – один из национальных парков, которые в прошлом году отдали часть своей прибыли в специальный инновационный фонд, деньги из которого пошли в МВД (123,5 тысяч долларов) и Государственный военно-промышленный комитет (1 миллион 766 тысяч 509 долларов). Национальные парки Беларуси были обязаны перевести в фонд 1% от прибыли.

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