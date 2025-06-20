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Назван самый эффективный тип питания для похудения

  • 20.06.2025, 15:13
Назван самый эффективный тип питания для похудения

Он лучше классических диет.

Интервальное голодание помогает худеть эффективнее, чем традиционные диеты. Особенно хорошо для снижения веса подходит режим чередования дней полного отказа от пищи и свободного питания — так называемый alternate day fasting. Это показало исследование, опубликованное в журнале The BMJ.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа почти сотни клинических исследований. В них приняли участие более шести тысяч взрослых, большинство из которых страдали от лишнего веса или хронических заболеваний. Все изученные подходы — от классического снижения калорий до различных форм голодания — приводили к снижению массы тела. Однако alternate day fasting продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с другими стратегиями, включая обычные диеты и другие варианты интервального питания.

Тем не менее, ученые предупредили, что среднее снижение веса на такой диете у испытуемых составило около 1-1,5 килограмма — этого недостаточно, чтобы говорить о клинически значимом эффекте. Также ни один из режимов питания не продемонстрировал способности улучшать показатели сахара в крови или уровня «хорошего» холестерина.

Исследователи подчеркивают: полученные данные не являются рекомендацией срочно переходить на голодание через день. Результаты свидетельствуют о том, что подобный режим может использоваться как один из инструментов эффективного похудения. Однако подбирать подходящую стратегию и придерживаться ее лучше всего под наблюдением врача.

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