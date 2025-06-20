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Украина провела новый обмен пленными с РФ

  • 20.06.2025, 15:26
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Украина провела новый обмен пленными с РФ

Домой вернулись раненые и тяжелобольные бойцы.

Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными. Сегодня, 20 июня, домой вернулись раненые и тяжелобольные защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

«Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находилось там более двух лет. И вот наконец они дома», - сообщил президент Украины.

Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Домой вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также пограничной службы и Нацгвардии.

Раненые и тяжелобольные

Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что освобожденные воины имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем.

«Все освобожденные сегодня защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса», - говорится в сообщении.

Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые удерживались в плену с 2022 года.

В Коордштабе добавили, что обменный процесс продолжается, а точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.

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