«Сил, терпения и пачку кабаносов» 20.06.2025, 15:38

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иллюстративное фото

Опять коллапс, белорусы стоят на границе.

На единственном открытом пункте на польско-белорусской границе — коллапс. Чтобы уехать в отпуск в Европу, белорусы стоят в очереди по 6-12 часов. Вернуться домой ещё сложнее: в очереди можно провести почти 20 часов, сообщает.

А впереди — жаркие выходные. Если вы как раз уезжаете на отдых или, наоборот, планируете возвращаться после европейских каникул, подготовьтесь к экстремальному прохождению границы.

Опытные путешественники по просьбе «Еврорадио» рассказали, как пройти этот квест и не возненавидеть путешествия, Европу и погранслужбы обеих стран.

Дорога в Европу: где поесть и как пройти в туалет

Цифры на сайте Госпогранкомитета не особенно пугают: на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест» стоят всего 12 автобусов. Но в чатах пишут, что процесс ожидания может растянуться на 12 часов. Пользователи приграничных чатов, оставляя отчёты о прохождении границы, желают друг другу «сил и терпения».

Артур часто путешествует из Беларуси в Европу. Вот его лайфхаки по выживанию на границе:

— Готовясь к пересечению границы, нужно сразу предполагать что можно на ней задержаться на сутки. И исходя из этого рассчитать, где и как всё это время вы будете кушать.

Всё прохождение границы можно разделить примерно на четыре этапа. Первый — это очередь до въезда в приграничную зону к КПП. На этом участке вопрос еды не стоит. До КПП есть возможность купить и еду, и воду. Здесь есть биотуалеты и один обычный цивилизованный бесплатный туалет. Есть скамеечки, оборудованы зоны, где можно отдохнуть.

Но так как в Беларуси ввели электронную очередь для тех, кто едет через пропускной пункт «Брест», перед КПП автомобили долго не стоят. Могут задержаться только пассажиры в рейсовых и туристических автобусах. Но многие из них пользуются опцией «“заплатить и пересесть в автобус, который стоит поближе к КПП”.

Второй этап — от КПП до завершения паспортного контроля. На этом этапе можно купить кофе, гамбургеры, шаурму. Туалет здесь только платный, он находится на территории погрансервиса. Здесь же оборудованные площадки для приёма пищи и отдыха, есть скамеечки и столики в тени.

А вот после прохождения паспортного контроля ваш автобус может надолго задержаться на мосту. Если не взяли с собой еду и воду, на этом этапе сможете в крайнем случае зайти в Duty free. Здесь есть биотуалеты.

Все бутерброды из запасов лучше съесть до въезда на польские каналы — везти с собой в Польшу молочные продукты, мясо и овощи нельзя. Но у вас будет время это сделать, потому что перед въездом к польским пограничникам можно простоять очень долго. И тогда можете хомячить, хомячить, хомячить. Главное — заехать «пустым», без продуктов.

Заехали? С этого момента вы уже нигде не купите еды. Пусть к этому времени у вас останется пара шоколадок, две бутылки воды и бананы, потому что невозможно предсказать, на сколько вы «зависнете» на паспортном контроле у поляков. Туалет здесь стоит 3 злотых (лучше, чтобы у вас с собой были польские монеты).

Но как только пройдёте границу, можете ехать сразу в кафе при отеле Pajero. Он находится рядом с международным шоссе Е-30 и в 20 км от границы с Беларусью. Ещё никто голодным оттуда не уехал.

Напомню, что сигареты из Беларуси в Польшу провозить нельзя. Ни обычные, ни электронные. И ни грамма крепкого алкоголя. Каждый раз в автобусе находится пассажир, который «не знал», и получает за это большой штраф. Так что да: СОВСЕМ нельзя.

Вернуться домой

Сегодня белорусы писали в приграничных чатах, что провели на границе около 10 часов. А всего сутки назад цифра была почти вдвое выше. Какой будет ситуация к выходным — предсказать сложно, но перед выездом в сторону дома лучше купить лишнюю пачку «кабаносов» (польские колбаски) в «Бедронке».

Мы попросила Кирилла, который часто ездит в гости к родственникам в Беларусь, рассказать о том, как он заставляет себя снова и снова садиться в автобус (и где поесть на границе).

— О том, что будете есть в пути, подумайте ещё в до выезда. И рассчитывайте, что «ссобойки» вам должно хватить на сутки. Первый участок пути — от Варшавы до приграничного с Беларусью города Тересполя. На этом этапе перекусить сможете, когда захотите и в любых объёмах.

До въезда на польский КПП вы можете простоять часы, и в это время рассчитывать можно только на продукты, которые взяли с собой. В крайнем случае можно рвануть вот сюда и что-нибудь купить.

На этом участке есть только один биотуалет. Большинство туристов пользуются пятидесяти метровой зоной кустарника у дороги.

И вот вы въезжаете на каналы — то есть, туда, где будете проходить паспортный и таможенный контроль. Здесь с польской стороны можно купить только кофе, еды вообще нет, а туалет — только платный (3 злотых).

После этого ваши мучения не заканчиваются. Вы можете надолго задержаться «на ёлке». На «ёлке» вообще ничего нет, но можно бесплатно сбегать в туалет в здание, где проходят контроль автобусы и пассажиры.

Как только вы пройдёте контроль у польских пограничников, из магазинов у вас останется только Duty free. В следующий раз возможность купить еды появится после прохождения белорусского погранконтроля, а этот процесс может растянуться на многие часы.

В этом смысле иногда удобнее путешествовать автобусом, чем ездить на авто. В некоторых из них и туалет есть, и кофе можно купить у водителя.

В общем, как и пишут в приграничных чатах — вам понадобятся силы, терпение, лишняя бутылка воды и пачка «кабаносов» в рюкзаке.

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