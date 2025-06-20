В Германии отреагировали на заявление Путина

В Германии отреагировали на заявление Путина3
- 20.06.2025, 15:50
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Берлин считает, что российский диктатор не готов к переговорам.
Представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что в Берлине приняли во внимание заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности поговорить с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, но сомневаются в серьезности этих намерений.
Об этом сообщает «Укринформ».
Он отметил, что «прямого контакта» с Путиным «нет», а в правительстве страны убеждены, что сам Путин «не стремится к переговорам по существу».
«Правительство Германии постоянно, всесторонне и интенсивно оценивает ситуацию в Украине. Сейчас оно ведет интенсивные дискуссии со своими союзниками… относительно того, как можно прекратить агрессивную войну России. Конечно, правительство Германии постоянно заявляет о своем настоятельном желании довести эту войну до завершения политическим путем. Я не вижу, чтобы российский президент отреагировал на эти часто высказываемые пожелания относительно политического решения», — отметил Корнелиус.
Накануне Путин впервые заявил о готовности к переговорам с Мерцом, если тот сам захочет позвонить и поговорить. При этом кремлевский диктатор сказал, что Россия «не рассматривает Германию как нейтральную страну», и пригрозил последствиями в случае передачи Украине ракет Taurus.
10 мая Мерц анонсировал усиление санкций против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие и заявил, что не исключает разговора с Путиным.