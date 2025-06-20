«Газпром» кидает Си

«Газпром» кидает Си2
- Сергей Алексашенко
- 20.06.2025, 16:04
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Интересно, а Путину Миллер доложил об этом?
То, что в России путинское окружение может позволить себе в бизнесе кидать всех и каждого, отбирать любые активы по надуманному поводу, уже стало банальной очевидностью. Но всегда хочется большего, и, вот, «Газпром» решил замахнуться на активы товарища Си.
Оказывается в Ярославской области есть небольшая ТЭЦ (немногим менее 500 МВт мощности), которая на 51% принадлежит китайской компании China Huadian HongKong Company (в дальнейшем буду называть её Huandian). Станция довольно новая, запущена в 2017 г. У китайцев изначально было 49% в проекте, но потом они докупили у второго акционера, ТГК-2, 2% и стали контролирующим партнёром. Тогда же, в 2017 г. ТЭЦ привлекла кредит, который частично был гарантирован акционерами. На долю ТГК-2 пришлось $100 млн.
В декабре 2023 г. 60% акций ТГК-2 были национализированы по иску Генпрокуратуры и переданы в управление газпромовской компании, которая через некоторое время обнаружила, что по гарантии нужно заплатить. А денег, как известно, у национального достояния нет, вот и решили предприимчивые госбизнесмены подать иск о признании гарантии недействительной, что они и сделали от имени ТГК-2. Газпромовцы заявили, что гарантия была заключена в условиях сговора Huadian с бывшим руководством компании для причинения вреда ее интересам.
В иске сказано, что, предоставив гарантию, ТГК-2 не получила равноценного встречного предоставления в виде имущества и обширных прав в части корпоративного и операционного управления, а стоимость доли ТГК-2 в уставном капитале ТЭЦ не возросла за счет привлеченного займа. Честно говоря, меня такая формулировка претензий сильно удивила. Я не понимаю, почему предоставление займа акционерами (кстати, Huandian тоже предоставила гарантию пропорционально своей доле) должно увеличивать их корпоративные права, и уж тем более каким образом привлечение займа может увеличить стоимость компании, но умом Россию не понять…
Всё бы ничего, и мимо этого события можно было бы пройти — подумаешь, «Газпром» кинул кого-то на $100 миллионов, эка невидаль?! Только вот Huandian не просто китайская компания, это китайская 100%-но ГОСкомпания, одна из пяти энергетических компаний страны, установленная мощность которой превышает совокупную мощность ВСЕХ российских тепловых станций.
Интересно, а Путину Миллер доложил об этом? Осенью российский автократ поедет с визитом к своему китайскому собрату по разуму и будет его просить о поддержке, о кредитах, об инвестициях, о том, чтобы, наконец, товарищ Си согласился на строительство «Силы Сибири-2».
Как вы думаете, каким будет ответ?
Сергей Алексашенко, Telegram