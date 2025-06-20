Клиенты Wildberries получат банковские карты маркетплейса 1 20.06.2025, 16:13

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Они уже есть у работников компании.

Wildberries начнет выпускать банковские платежные карточки для розничных клиентов.

Об этом заявила основатель компании Wildberries & Russ Татьяна Ким на конференции ПМЭФ, передает корреспондент Frank Media.

Пока продукт доступен для наших сотрудников, сообщила Ким. Но в ближайшее время маркетплейс намерен начать выпуск таких карт для покупателей Wildberries.

«Ими можно расплачиваться не только на нашей площадке, но в принципе и в офлайне», – заявила руководитель Wildberries & Russ.

О том, каким категориям клиентов будет доступна эта услуга, пока не говорилось.

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