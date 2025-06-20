закрыть
20 июня 2025, пятница, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Клиенты Wildberries получат банковские карты маркетплейса

1
  • 20.06.2025, 16:13
  • 1,310
Клиенты Wildberries получат банковские карты маркетплейса

Они уже есть у работников компании.

Wildberries начнет выпускать банковские платежные карточки для розничных клиентов.

Об этом заявила основатель компании Wildberries & Russ Татьяна Ким на конференции ПМЭФ, передает корреспондент Frank Media.

Пока продукт доступен для наших сотрудников, сообщила Ким. Но в ближайшее время маркетплейс намерен начать выпуск таких карт для покупателей Wildberries.

«Ими можно расплачиваться не только на нашей площадке, но в принципе и в офлайне», – заявила руководитель Wildberries & Russ.

О том, каким категориям клиентов будет доступна эта услуга, пока не говорилось.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров