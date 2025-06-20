Воздушная тревога в Израиле: запущено более 20 ракет из Ирана
- 20.06.2025, 16:20
Зафиксировано две волны атак.
В пятницу, 20 июня, на восьмой день войны, примерно в 15:30 по всей территории Израиля позвучали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск не менее 20 ракет с территории Ирана, пишет сайт «Детали».
Отмечено две волны атак. В 15:40 под обстрелом оказался весь север страны, а также район Беэр-Шевы.
Затем последовала вторая волна, под обстрел попали все города Гуш-Дана.
Сообщалось о попадании в здание школы в центре страны. В ходе текущего обстрела зафиксировано падение ракет в Хайфе, районе Беэр-Шевы и в Гуш-Дане. Есть пострадавшие. Самолеты, выполняющие эвакуационные авиарейсы в Бен-Гурион повернули обратно.