Воздушная тревога в Израиле: запущено более 20 ракет из Ирана 20.06.2025, 16:20

Зафиксировано две волны атак.

В пятницу, 20 июня, на восьмой день войны, примерно в 15:30 по всей территории Израиля позвучали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск не менее 20 ракет с территории Ирана, пишет сайт «Детали».

Отмечено две волны атак. В 15:40 под обстрелом оказался весь север страны, а также район Беэр-Шевы.

Затем последовала вторая волна, под обстрел попали все города Гуш-Дана.

Сообщалось о попадании в здание школы в центре страны. В ходе текущего обстрела зафиксировано падение ракет в Хайфе, районе Беэр-Шевы и в Гуш-Дане. Есть пострадавшие. Самолеты, выполняющие эвакуационные авиарейсы в Бен-Гурион повернули обратно.

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