закрыть
20 июня 2025, пятница, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воздушная тревога в Израиле: запущено более 20 ракет из Ирана

  • 20.06.2025, 16:20
Воздушная тревога в Израиле: запущено более 20 ракет из Ирана

Зафиксировано две волны атак.

В пятницу, 20 июня, на восьмой день войны, примерно в 15:30 по всей территории Израиля позвучали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск не менее 20 ракет с территории Ирана, пишет сайт «Детали».

Отмечено две волны атак. В 15:40 под обстрелом оказался весь север страны, а также район Беэр-Шевы.

Затем последовала вторая волна, под обстрел попали все города Гуш-Дана.

Сообщалось о попадании в здание школы в центре страны. В ходе текущего обстрела зафиксировано падение ракет в Хайфе, районе Беэр-Шевы и в Гуш-Дане. Есть пострадавшие. Самолеты, выполняющие эвакуационные авиарейсы в Бен-Гурион повернули обратно.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров