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Зеленский ввел санкции против белорусского завода

  • 20.06.2025, 16:25
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Зеленский ввел санкции против белорусского завода
Владимир Зеленский

Предприятие работает на российский ВПК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 физических и 55 юридических лиц из России, Китая и Беларуси. Ограничительные меры затронули компании и граждан, причастных к разработке, производству и поставкам беспилотных летательных аппаратов для России, а также участников схем обхода международных санкций.

Соответствующий Указ №415/2025 опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

В санкционный список, в частности, включено белорусское предприятие «Завод точной электромеханики».

Введенные меры предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, запрет на выведение капиталов, а также частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.

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