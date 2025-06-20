Зеленский ввел санкции против белорусского завода 20.06.2025, 16:25

1,172

Владимир Зеленский

Предприятие работает на российский ВПК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 физических и 55 юридических лиц из России, Китая и Беларуси. Ограничительные меры затронули компании и граждан, причастных к разработке, производству и поставкам беспилотных летательных аппаратов для России, а также участников схем обхода международных санкций.

Соответствующий Указ №415/2025 опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

В санкционный список, в частности, включено белорусское предприятие «Завод точной электромеханики».

Введенные меры предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, запрет на выведение капиталов, а также частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com