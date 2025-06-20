Зеленский ввел санкции против белорусского завода
- 20.06.2025, 16:25
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Предприятие работает на российский ВПК.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 физических и 55 юридических лиц из России, Китая и Беларуси. Ограничительные меры затронули компании и граждан, причастных к разработке, производству и поставкам беспилотных летательных аппаратов для России, а также участников схем обхода международных санкций.
Соответствующий Указ №415/2025 опубликован на официальном сайте Офиса Президента.
В санкционный список, в частности, включено белорусское предприятие «Завод точной электромеханики».
Введенные меры предусматривают блокировку активов, ограничения на торговые операции, запрет на выведение капиталов, а также частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.