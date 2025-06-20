Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников

20.06.2025, 16:37

Виталий Портников

Глобальная ситуация — чрезвычайно сложная и тесно связанная.

Конфликт между Израилем и Ираном все больше становится центром глобального внимания. Это противостояние не просто угрожает стабильности на Ближнем Востоке — оно уже сейчас влияет на распределение политической энергии и ресурсов, отвлекая мировых лидеров от других ключевых тем, в частности, войны в Украине.

Возможная эскалация конфликта, особенно в форме ракетных ударов между Тегераном и Иерусалимом, может иметь непредсказуемые последствия. Один из главных рисков — дестабилизация Кавказа. Этот регион, находящийся между Ираном, Россией, Турцией и Европой, является не просто географическим мостом — он нервная система для политического равновесия от Черного до Каспийского морей. Нарушение баланса там может вызвать эффект домино во всем регионе, а затем и в мире.

Кроме того, потенциальное падение иранского режима не обязательно будет означать победу свободы. Существует серьезный риск, что оно приведет к хаосу, межэтническим конфликтам и волнам беженцев, которые устремятся на Кавказ, в Турцию, Европу — и даже в Украину или Россию. В Европе такая волна может вызвать новый миграционный кризис, подобный сирийскому. И, как следствие, усиление крайних политических сил — как правых, так и левых — которые традиционно ориентируются на Москву.

Продолжительность существования режима в Иране зависит прежде всего от эффективности силового аппарата — прежде всего Корпуса стражей Исламской революции. Эта структура во многом похожа на КГБ или СС в своих механизмах контроля над обществом. Если аппарат окажется слабым — режим может пасть. Если же будет достаточно эффективным — он выдержит даже самые сильные удары.

Украина — хоть и не является стороной конфликта — все равно не останется в стороне. В случае краха иранского режима Россия потеряет одного из главных союзников. Но в то же время хаос в регионе может усложнить ситуацию для Украины — и геополитически, и миграционно. Альтернативный сценарий, в котором режим аятолл сохранится, но потеряет агрессивность и ядерные амбиции, мог бы снизить риски как для Израиля, так и для Украины.

Позиция США — особенно в свете возвращения Дональда Трампа к власти — играет решающую роль. Трамп не стремится втянуть Соединенные Штаты в открытую войну с Ираном. Зато его администрация может попытаться вести отдельные переговоры с Тегераном — даже если они не будут учитывать интересы Израиля. При этом Трамп по-прежнему игнорирует любые миротворческие инициативы Путина, считая, что только США имеют право решать глобальные конфликты.

Путин тем временем использует иранский кризис для продвижения собственных интересов. В частности — чтобы ослабить поддержку Украины в Европе, угрожая новой волной мигрантов. Его призывы к переговорам с Украиной — это не более чем попытка легитимизировать капитуляцию Киева. В требованиях Кремля — демилитаризация Украины и признание оккупированных территорий — нет и следа от реального стремления к миру.

Еще один тревожный сигнал — отношение Трампа к G7. Он не воспринимает эту структуру как союз демократий, а лишь как экономический клуб, в котором, по его логике, должны быть Путин и Си Цзиньпин. Его отказ участвовать в саммитах G7 и НАТО свидетельствует о нежелании сотрудничать с традиционными союзниками — а это уже имеет прямое влияние на поддержку Украины.

Угрозы Ирана в отношении США и Израиля следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Вероятно, это попытка Тегерана запугать Вашингтон и избежать прямого вмешательства. Но даже если эти угрозы не превратятся в катастрофу, они оставляют ситуацию напряженной и непредсказуемой.

В ближайшие недели стоит ожидать активизации дипломатии. Трамп попытается избежать открытого конфликта, а Иран — затягивать ситуацию, обстреливая израильские цели для укрепления своих переговорных позиций. Израиль тем временем будет пытаться втянуть США в конфликт, чтобы окончательно остановить ядерную программу Тегерана.

Глобальная ситуация — чрезвычайно сложная и тесно связанная. То, что происходит в Украине, в Иране, в Вашингтоне, Кремле или Пекине, — части одной геополитической шахматной доски. И решения, которые принимаются сейчас, определят не только судьбу отдельных стран. Они определят будущее мира.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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