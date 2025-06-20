BBC: Триумф «Моссада» 20.06.2025, 16:53

Какую роль сыграла знаменитая израильская разведка в подготовке удара по Ирану.

Судя по информации разных источников, появившейся после того, как Израиль приступил к ударам по Ирану, можно сделать вывод, что началась эта операция не со взлета израильских бомбардировщиков в ночь на 13 июня, а гораздо раньше — с обширного сбора разведданных на иранской территории, сообщает BBC.

Иранские власти и силы безопасности ранее предполагали, что израильское проникновение на иранскую территорию более чем возможно, но масштабы деятельности израильской разведки «Моссад» и ее роль в событиях последней недели превосходят любые ожидания.

Израиль редко комментирует деятельность своих спецслужб, и очевидно, что в планировании атаки на Иран участвовали разведки разных уровней, но, судя по всему, «Моссад» сыграл ключевую роль в определении целей и в осуществлении общего руководства операцией на иранской территории.

Многочисленные сообщения СМИ со ссылкой на неофициальные источники, а также комментарии некоторых израильских официальных лиц указывают на то, что точные и одновременные атаки на системы обороны, ракетные склады, командные центры, а также точечные убийства в глубине иранской территории стали следствием тайных операций, которые уже давно ведутся на территории Ирана.

Удары Израиля нанесли тяжелый ущерб не только военным и ядерным объектам, но также выявили ограниченность возможностей иранской разведки на собственной территории, вызвав замешательство и удивление у лидеров Исламской Республики.

Последние заявления командования отдела кибербезопасности Корпуса стражей исламской революции отражают масштабы бедствия. Всей иранской верхушке буквально запретили использовать любое оборудование, подключенное к сети, — телефоны, ноутбуки, смарт-часы и другие.

Предупреждение коснулось и остального населения, которое призвали минимизировать использование любых гаджетов. Все это является не просто мерой предосторожности, но и признаком того, насколько глубоко в иранские сферы проникли израильские спецслужбы и насколько иранская разведка напугана собственной уязвимостью.

Контрабанда оружия и базы «Моссада» в Иране

Сообщения израильских и западных СМИ о масштабах деятельности «Моссада» на территории Ирана, если они правдивы, указывают на то, что Израиль не только получил сверхсекретную информацию, но и преуспел в создании инфраструктуры для производства и размещения наступательного оружия на иранской территории.

Эта деятельность, которая, как сообщается, проводилась в течение длительного периода времени с использованием сети местных агентов, коммерческого прикрытия, логистических схем и современных технологий, и стала залогом успешных атак последних дней.

В аналитическом отчете специализированного военного издания Warzone, а также в других новостных источниках утверждается, что Израилю удалось постепенно переправить в Иран детали беспилотников и ракет с использованием сложных методов контрабанды, включая провоз грузов на грузовиках через Ирак, коммерческие перевозки, а также просто в багаже пассажиров.

Переправленные компоненты включали в себя электронные взрыватели, усовершенствованные электронно-оптические камеры, литиевые батареи, легкие двигатели, системы наведения GPS и защищенное телекоммуникационное оборудование.

Сообщается, что все это затем собиралось и преобразовывалось в наступательные системы на базах, которые «Моссад» создал в различных частях Ирана в последние годы.

Иранские информационные агентства сообщили, что, например, в городе Рей было обнаружено трехэтажное здание, которое, по их словам, служило базой для производства и хранения беспилотников-камикадзе.

Журналисты, побывавшие в здании, сообщают, что в одной из комнат на столах были разложены части как минимум одного дрона, электронные контроллеры и другие детали. Там же обнаружен 3D-принтер особого образца, который часто используется для печати деталей дронов.

16 июня представитель иранского Командования национальной безопасности Саид Монтазер аль-Махди сообщил, что в ходе двух отдельных операций в городе Рей были арестованы двое агентов «Моссада», у которых «обнаружены и изъяты более 200 килограммов взрывчатых веществ, оборудование для 23 беспилотников, пусковые установки, приборы наведения и управления, а также автомобиль Nissan».

В Исфахане, где расположен важный иранский ядерный объект, заместитель начальника полиции провинции объявил об обнаружении мастерской, в которой хранилось «большое количество деталей и оборудования, используемых при производстве беспилотников и микросамолетов», и сообщил об аресте четырех человек.

По имеющимся данным, значительная часть сборочных работ осуществлялась с использованием технологии 3D-печати и внутренних ресурсов, чтобы минимизировать контрабанду деталей и затруднить иранским службам безопасности и разведки отслеживание цепочки поставок.

Би-би-си не может проверить эти заявления. В прошлом иранские сотрудники службы безопасности неоднократно обвиняли отдельных лиц в шпионаже в пользу Израиля.

В одном из самых известных случаев обвиняемые в причастности к убийству иранских ученых-ядерщиков были освобождены после долгих лет ареста. Иранской стороне пришлось признать, что их невиновность была доказана.

Умное вооружение с дистанционным управлением

И иранские СМИ, и СМИ других стран пишут о том, что одной из ключевых составляющих успеха Израиля стало размещения на территории Ирана точных, легких и дистанционно управляемых ракетных систем. Это позволило запускать ракеты прямо с территории Ирана без физического присутствия оператора. Это серьезный скачок в развитии оперативных возможностей и вызов классическим системам ПВО.

На опубликованных иранскими СМИ изображениях видны остатки высокоточной противотанковой управляемой ракеты Spike, произведенной израильской компанией Rafael. Судя по сообщениям иранских источников, эти системы были активированы дистанционно и использовались на начальном этапе израильской операции.

Англоязычный международный телеканал Press TV в своем телеграм-канале в понедельник сообщил: «Иранские спецслужбы обнаружили пусковые установки ракет Spike, предназначенные для подавления иранских систем ПВО. Установки были оснащены автоматизированными интернет-системами и дистанционным управлением». По словам канала, эти системы управлялись агентами «Моссада».

Фотографии показывают, что пусковые установки Spike размещались не на автомобилях или дронах, а на штативных наземных установках, замаскированных на местности. Они были оборудованы электрооптическими системами наведения, современными камерами и спутниковыми антеннами, позволяющими получать команды на расстоянии.

Ракеты Spike, обладая дальностью более 25 км, позволяют вести огонь из-за укрытий и динамически корректируются в полете. Оператор может получать живое изображение цели после запуска ракеты и в реальном времени принять решение о смене цели.

Опыт Израиля в применении дистанционно управляемого оружия на территории Ирана уже имеет прецеденты. В ноябре 2020 года иранские власти сообщили, что Мохсен Фахризаде, ключевая фигура в ядерной программе Ирана, был убит с помощью такого оружия, установленного на пикапе, при этом оператор на месте физически не присутствовал.

Скоординированные атаки и ослепление ПВО

Одной из целей израильской операции было нейтрализировать систему ПВО Ирана до начала основной волны воздушных и ракетных атак. Для этого было нужно нанести синхронизированные удары. Стратегия включала в себя одновременное использование малых дронов-камикадзе, управляемых ракет, размещенных в Иране, и средств радиоэлектронной борьбы. Цель такого подхода — ослепление радиолокационных систем, уничтожение пусковых установок ПВО и создание безопасных коридоров для последующих израильских операций.

Согласно данным специализированных военных сайтов, в первые часы операции одновременно были активированы группы дронов и легких четырехмоторных беспилотников, предположительно, заранее размещенных вблизи Тегерана, Шахр-э Рея, Исламшехра и Саве. Их направили в сторону наземных систем ПВО Ирана.

Мишенью стали и радиолокационные комплексы. По сообщениям, в некоторых районах из-за повреждения антенн или разрушения волоконно-оптических линий связи была нарушена связь между подразделениями ПВО и командным центром.

Израильские СМИ в первый день атак со ссылкой на источник в службах безопасности сообщили, что бойцы спецподразделений «Моссад» проникли на территорию Ирана и разместили высокоточные управляемые ракеты вблизи иранских систем противовоздушной обороны.

Израильская газета Yedioth Ahronoth также сообщила, что эти комбинированные атаки были направлены не только на ослепление ПВО, но и на уничтожение стартового ракетного потенциала Ирана. Таким образом, по-видимому, Израиль нанес первый удар не с помощью истребителей, а средствами, скрытно размещенными на территории Ирана.

Израиль, как правило, не предоставляет информацию о своих разведывательных и диверсионных операциях в других странах и не подтверждает и не опровергает сообщения в СМИ. Однако за последние годы некоторые высокопоставленные представители страны признавали участие израильских спецслужб в ряде операций против Ирана.

Убийство ключевых военачальников

Еще одной целью стали ключевые фигуры в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и армии. Таким образом Израиль стремился парализовать систему принятия военных решений: разрушить структуру командования, нарушить цепочку передачи приказов и ослабить координацию военного ответа Ирана. Для этого «Моссад» и его вспомогательные оперативные подразделения использовали полевую разведку и умное оружие.

Некоторые из ударов в первые часы операции были нацелены не на базы или ракетные установки, а на резиденции и офисы высокопоставленных военачальников. По данным СМИ, эти атаки были совершены в том числе с использованием ракет Spike, запущенных с территории Ирана. Благодаря возможности моментального наведения, такие ракеты могут точно поражать отдельные живые цели внутри зданий.

Свидетельства указывают на то, что разведывательные возможности Израиля в деле убийства командиров не ограничивались лишь подготовительным этапом до начала атаки. На третий день с начала конфликта были нанесены целевые удары по Мохаммаду Каземи, главе разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и его заместителям. Али Шадмани, назначенный в пятницу на пост заместителя командующего Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» (убитого), тоже был убит при ударе спустя четыре дня.

Американский аналитический центр Hudson Institute, специализирующийся на вопросах безопасности и обороны, в своем отчете пришел к выводу, что израильское разведывательное и оперативное проникновение стало результатом «многолетней непрерывной подготовки, превосходства в сборе разведданных, наблюдении и рекогносцировке в реальном времени, а также глубокой оперативной инфильтрации».

Автор отчета Hudson отмечает: «Израильские стратеги, выведя из строя системы командования и управления в Иране, прервав связь на высоком уровне и посеяв неуверенность [среди участвующих] в процессах принятия решений, сумели нанести масштабный удар по всей структуре обороны страны».

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