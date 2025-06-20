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Синоптики рассказали о погоде на выходных

  • 20.06.2025, 16:56
Синоптики рассказали о погоде на выходных

Белорусов ждут кратковременные дожди и порывистый ветер.

В субботу, 21 июня, в Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщает Белгидромет.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью и утром — порывистый.

Термометры ночью покажут 6-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В воскресенье, 22 июня, также ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ветер будет западной четверти порывистый, днем при грозах — сильный порывистый.

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