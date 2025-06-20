Синоптики рассказали о погоде на выходных
- 20.06.2025, 16:56
Белорусов ждут кратковременные дожди и порывистый ветер.
В субботу, 21 июня, в Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщает Белгидромет.
Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью и утром — порывистый.
Термометры ночью покажут 6-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В воскресенье, 22 июня, также ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ветер будет западной четверти порывистый, днем при грозах — сильный порывистый.