Траву в Минске будут косить студенты

Траву в Минске будут косить студенты14
- 20.06.2025, 17:14
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Власти заявили о нехватке рабочей силы.
Минские власти обсудили проблему зарастания столицы травой и выразили идею привлекать к ее скашиванию студенческие отряды, пишет агентство «Минск-Новости».
На заседании рабочей группы в Мингорисполкоме обсудили, почему трава в городе выросла до 80 см, хотя ее должны косить, когда она достигает 10—15 см, но не реже одного раза в месяц.
Причинами назвали нехватку рабочей силы, проблемы с техникой и низкую оплату труда — многие косцы работают только по четыре часа в день, так как это их подработка.
Заместительница гендиректора объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Анастасия Воробьева отметила, что необходим гибкий подход к графикам, чтобы своевременно реагировать на ситуацию.
Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун предложил подключать к работе студенческие отряды.