Траву в Минске будут косить студенты 14 20.06.2025, 17:14

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Власти заявили о нехватке рабочей силы.

Минские власти обсудили проблему зарастания столицы травой и выразили идею привлекать к ее скашиванию студенческие отряды, пишет агентство «Минск-Новости».

На заседании рабочей группы в Мингорисполкоме обсудили, почему трава в городе выросла до 80 см, хотя ее должны косить, когда она достигает 10—15 см, но не реже одного раза в месяц.

Причинами назвали нехватку рабочей силы, проблемы с техникой и низкую оплату труда — многие косцы работают только по четыре часа в день, так как это их подработка.

Заместительница гендиректора объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Анастасия Воробьева отметила, что необходим гибкий подход к графикам, чтобы своевременно реагировать на ситуацию.

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун предложил подключать к работе студенческие отряды.

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