Экономист ответила на заявления Лукашенко о сельском хозяйстве 5 20.06.2025, 17:25

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Наручниками ситуацию не исправишь.

На этой неделе Лукашенко провел семинар-совещание в Минской области: опять «спасал» сельское хозяйство и требовал дисциплины, советовал белорусам выращивать картошку на огородах и разносил подчиненных за сохранность крупного рогатого скота. Только самих коров хвалил, вновь предложив поставить кормилицам памятник.

Но эффективна ли созданная самим Лукашенко система управления АПК, приносят ли отдачу государственные инвестиции или буквально закапываются в землю?

— Если взять информацию из открытых источников — по итогам мая-2025 сельское хозяйство ушло в -1% по сравнению с прошлым годом, — комментирует экономистка, экспертка в сфере госуправления Алиса Рыжиченко на «Еврорадио».

— Падеж скота, в том числе коров и свиней, продолжается с невероятными темпами, и Лукашенко грозит «всех посадить».

Все слова о том, что нужно развивать современный бизнес в агропромышленной отрасли, так и остаются словами.

Как только предпринимаются какие-то попытки со стороны населения развивать частное сельское хозяйство — только единицам удается это сделать так, чтобы рано или поздно не пришли и не «отжали» у тебя твою же ферму, хозяйство, в которое ты вкладывал не только деньги, физические силы, но и душу.

На деле — какие условия созданы для бизнеса, чтобы он развивался в этой отрасли? Можно привести в пример тот же Полоцкий молочный комбинат, к которому присоединили несколько убыточных предприятий, и теперь он просто стоит на коленях.

Хотя до этого все время был успешным, даже суперприбыльным, его продукцию знали и ценили и в Беларуси, и в России, и за границей. Теперь же он не может покрывать убытки прикрепленных предприятий, да еще и себя держать на плаву.

Вот какие меры реально предпринимаются в молочной отрасли. А то, что говорит Лукашенко, якобы нужно что-то там развивать — а что вы сделали для того, чтобы это развивалось? Какие законы были приняты, какие управленческие меры реализованы?

Что вы сделали, чтобы приходили частные инвестиции в эту отрасль, чтобы были инвестиции в технологии в сельском хозяйстве? Вы зарегулировали цены, вы «отжимаете» частный бизнес, вы создали атмосферу, где быть фермером — что-то, к сожалению, совсем немодное, «колхозное».

В то время как вся Европа зарабатывает на частном фермерском хозяйстве, и это огромный вклад в экономику — Беларусь решила подмять все это под госмашину. В итоге мало того, что в целом в стране экономика управляется крайне неэффективно, так еще и сельским хозяйством управлять не умеют качественно и результативно.

Не удивительно, резюмирует Алиса Рыжиченко, что в белорусской промышленности, по официальным данным, доля частной собственности все еще сохраняется около половины от общего объема — а в сельском хозяйстве составляет менее 9%.

— Спрашивается, если все остальное государственное — так каких вы инвестиций ждете, каких технологий в этой отрасли ожидаете? Лукашенко может грозить наручниками, кого-то посадить — но в таких условиях, к сожалению, технологии не рождаются.

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