Австрия может рассмотреть вступление в НАТО

Австрия может рассмотреть вступление в НАТО6
- 20.06.2025, 17:55
Экс-глава Минобороны назвал условие.
Нейтральная Австрия может рассмотреть возможность членства в НАТО, если Словакия выйдет из Альянса.
Об этом в интервью Dennik N заявил бывший министр обороны Австрии Вернер Фасслабенд.
Фасслабенд отметил, что Австрия практически полностью окружена странами-членами НАТО. И в случае атаки с востока страна рассчитывает, что России придется сначала пройти через Словакию, которая находится в НАТО.
«Если бы Словакия вышла из НАТО, это ухудшило бы ситуацию с безопасностью и для Австрии. Это, безусловно, вызвало бы большую дискуссию о членстве Австрии в НАТО и о возможном вступлении в НАТО», - подчеркнул бывший министр.
Фасслабенд, который сегодня является директором Австрийского института европейской и безопасности политики, признает, что Австрия извлекает выгоду из своего географического положения.
«Это одна из причин, по которой говорят, что Австрии в настоящее время не угрожает непосредственная опасность. Она окружена странами-членами НАТО и, следовательно, находится в относительной безопасности», - добавил он.