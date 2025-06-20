Австрия может рассмотреть вступление в НАТО 6 20.06.2025, 17:55

Экс-глава Минобороны назвал условие.

Нейтральная Австрия может рассмотреть возможность членства в НАТО, если Словакия выйдет из Альянса.

Об этом в интервью Dennik N заявил бывший министр обороны Австрии Вернер Фасслабенд.

Фасслабенд отметил, что Австрия практически полностью окружена странами-членами НАТО. И в случае атаки с востока страна рассчитывает, что России придется сначала пройти через Словакию, которая находится в НАТО.

«Если бы Словакия вышла из НАТО, это ухудшило бы ситуацию с безопасностью и для Австрии. Это, безусловно, вызвало бы большую дискуссию о членстве Австрии в НАТО и о возможном вступлении в НАТО», - подчеркнул бывший министр.

Фасслабенд, который сегодня является директором Австрийского института европейской и безопасности политики, признает, что Австрия извлекает выгоду из своего географического положения.

«Это одна из причин, по которой говорят, что Австрии в настоящее время не угрожает непосредственная опасность. Она окружена странами-членами НАТО и, следовательно, находится в относительной безопасности», - добавил он.

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