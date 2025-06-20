Краснокнижные пустельги обосновались в могилевском общежитии 20.06.2025, 18:06

Фотофакт.

На чердаке одного из общежитий Могилева нашли себе пристанище сразу две семьи пустельг – соколов из Красной книги Беларуси. О необычных соседях «Смартпресс» рассказал читатель Алексей Борисов.

Наблюдаю за ними с ранней весны, – говорит могилевчанин. – Недавно обнаружил, семьи здесь две: живут на разных сторонах чердака. Обе уже с птенцами. Птица приметная, особенно зрелищно охотится. Когда ищет добычу, у нас в микрорайоне десятки «зевак» собираются. Охотятся наши пустельги здесь же, «не отходя от кассы».

Фото: Smartpress

Это реалити-шоу разворачивается в микрорайоне Техноприбор на улице Гришина. Алексей не только любуется пернатыми, но и фотографирует. Кадрами он поделился с нами. И добавил, что от работников общежития слышал о том, что ниши в чердаке, в которых живут пустельги, хотят заделать. А значит, нарушить место обитания краснокнижного вида. Правда, узнав, что птицы находятся под охраной, вроде бы передумали.

Фото: Smartpress

Журналисты связались с заведующей общежитием Ларисой Тимофеевой, которая подтвердила: два жилых гнезда в слуховых окнах на чердаке имеется. Но их пернатые обитатели никому не мешают, и выселять самовольных поселенцев администрация общежития не планирует. Слуховые окна трогать не будут, а вот вытяжки, ведущие на техэтаж, закроют, чтобы предотвратить заселение чердака голубями.

Фото: Smartpress

Пустельга в Беларуси в 2010 году была объявлена птицей года. Она занесена в Красную книгу страны, где относится к III категории охраны. Это означает, что вид редкий. В последние годы эти мелкие соколы все больше интересуются городскими постройками, и в некоторых населенных пунктах страны, в том числе крупных, уже сформировались «городские группировки» пустельг. Пернатые охотятся на мышеобразных грызунов, но могут поедать и других позвоночных, а также беспозвоночных животных.

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