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Премьер Армении прибыл в Турцию с историческим визитом

  • 20.06.2025, 18:08
Премьер Армении прибыл в Турцию с историческим визитом

Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений.

Самолет с премьер-министром Николом Пашиняном приземлился утром 20 июня в международном аэропорту Стамбула, где его встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи, сообщила пресс-служба армянского правительства и опубликовала кадры этой встречи. Там уточнили, что Пашинян прибыл в Турцию с «рабочим визитом».

Днем премьер встретится с представителями местной армянской общины, а вечером — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В состав армянской делегации, помимо Пашиняна, вошли 12 человек. В частности, премьера сопровождают министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, замглавы МИДа Ваан Костанян, вице-спикер парламента, спецпредставитель по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян.

Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений, однако документы не были ратифицированы. В марте 2018 года Ереван объявил об их аннулировании.

В июне 2023 года Пашинян посетил Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Эрдогана.

В начале июня 2025 года Пашинян и Эрдоган провели телефонные переговоры. Политики обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы и договорились продолжить диалог.

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