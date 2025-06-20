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США ввели новые санкции против Ирана

  • 20.06.2025, 18:22
США ввели новые санкции против Ирана

Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В санкционный список были добавлены новые лица и организации в рамках программ, направленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения и поддержке террористических структур, связанных с Ираном.

Под санкции попали:

физические лица и суда, вовлеченные в торговлю нефтью хуситов в Йемене;

организации логистики и транспортировки нефти (морские суда).

компании, поставляющие оборудование для производства ракет и других средств двойного назначения.

Отмечается, что санкции направлены на нарушение финансовых каналов поддержки Ирана, особенно в сфере нефтяного экспорта и военных технологий.

Эти меры являются частью стратегии, предусматривающей изоляцию Ирана и ограничение его возможностей разработки оружия массового поражения.

Отдельно подается сигнал другим странам (например, Китаю) о контроле за поставками товаров двойного назначения.

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