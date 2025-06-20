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В ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских БПЛА

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  • 20.06.2025, 18:51
  • 1,114
В ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских БПЛА
Иллюстративное фото
Радио Свобода

Подробности.

Первый женский экипаж для перехвата российских дронов сформируют в Вооруженных силах Украины. Его создают на базе 427-го отдельного полка беспилотных систем «РАРОГ».

Об этом сообщили на странице полка.

«Обстоятельства подталкивают тебя быть полезной именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчике БПЛА — рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем», - говорится в сообщении.

«РАРОГ» входит в число ведущих подразделений Вооруженных сил Украины в сфере дроновых технологий: в частности, подразделение демонстрирует высокие показатели по уничтожению вражеской техники и живой силы.

В обязанности экипажа будет входить:

обнаружение и уничтожение воздушного противника;

обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;

выполнение боевых задач в составе подразделения;

доскональное освоение выбранной специальности;

участие в учениях и боевых действиях;

соблюдение воинской дисциплины.

В полку предлагают вещевое, пищевое и медицинское обеспечение, возможность повышения квалификации и карьерного роста.

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