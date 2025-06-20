Крупнейшее оборонное предприятие РФ остановило работу 5 20.06.2025, 19:03

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ВСУ дважды за три дня атаковали разрабатывающий высокоточное оружие завод в Туле.

В результате нескольких атак украинских беспилотников одно из крупнейших оборонных предприятий России, разрабатывающее высокоточное оружие, АО «Конструкторское бюро приборостроения имени им. академика А. Г. Шипунова» (КБП) в Туле остановило работу. Об этом сообщили источники Astra в экстренных службах региона.

Первый налет, в котором участвовали пять дронов ВСУ, произошел в среду, 18 июня. Итогом ударов стало повреждено здание электроподстанции, трех складов с продукцией и административного строения. Комплекс охватил пожар, распространившийся на 400 кв. метров. Вторую атаку украинские войска осуществили в ночь на пятницу, 20 июня. Один из запущенных БПЛА попал в ангар для загрузки готовой продукции — там, по данным источников, повредило крышу и стены. В результате работа предприятия была остановлена.

Министерство обороны РФ в утренней сводке сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников в Тульской области минувшей ночью. 18 июня, по данным ведомства, также было сбито три БПЛА, а утром в четверг — еще два.

Об украинских атаках на Тульскую область 18 и 20 июня сообщал и глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, силы ПВО сбили в эти дни шесть дронов ВСУ. «По предварительным данным повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале в пятницу.

Согласно открытым источникам, атакованное предприятие представляет собой проектно-конструкторское бюро, создающее высокоточное управляемое оружие для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем ПВО, скорострельные пушки и боевое стрелковое оружие, а также продукцию гражданского назначения. КБП входит в «Ростех», являясь одним из предприятий холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы».

Летом 2014 года его включили в экспортный санкционный список США. В феврале 2020-го предприятие попало также в американский блокирующий санкционный список. В декабре 2023 года из-за российского вторжения в Украину КБП добавили в санкционный список Евросоюза.

В ночь на 7 мая беспилотники ВСУ нанесли серию ударов по Тульской области, после одного из которых в районе улицы Щегловская засека в Туле, где и располагается КБП имени Шипунова, начался сильный пожар. Там же находится НПО «Сплав» — ведущее предприятие РФ по разработке и производству реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), боеприпасов к ним, а также авиационных ракет. Какой из двух объектов тогда попал под удар, пока не ясно.

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