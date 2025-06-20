Восемь мотоциклов не доехали до Беларуси через Латвию 1 20.06.2025, 19:08

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Иллюстративное фото

Они попали под санкции ЕС.

Латвийские таможенники не пропустили в Беларусь восемь мотоциклов. Они попали под санкции ЕС, так как считаются предметами роскоши.

Инцидент произошел еще 10 июня, но латвийская таможня сообщила о нем только сегодня. На таможенный пункт пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) приехал грузовик с литовскими (тягач) и казахскими (прицеп) регистрационными номерами. Среди груза были и восемь мотоциклов.

«В ходе проверки имеющейся в распоряжении таможенного органа информации было установлено, что месяцем ранее на таможенном пункте пропуска Патерниеки была отстранена партия мотоциклов от того же отправителя, которая, согласно сопроводительным документам, назначалась другому получателю в Узбекистане», — отмечают латвийские таможенники.

После обращения в Таможенную службу страны-получателя у латвийских таможенников возникли сомнения по поводу того, куда же на самом деле отправляются мотоциклы. Они заподозрили, что товар попадет в Беларусь или Россию в обход санкций. Поэтому вывоз техники через латвийско-белорусскую границу был запрещен.

В латвийской таможне напомнили, что санкции ЕС запрещают экспорт в Беларусь и Россию предметов роскоши. В этот список включены в том числе мотоциклы стоимостью свыше 5 тысяч евро, а также принадлежности и запасные части к ним. В сопроводительных документах, приложенных к экспортной декларации, было отмечено, что стоимость каждого мотоцикла превышает лимит.

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