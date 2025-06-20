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Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы

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  • 20.06.2025, 19:20
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Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы

Биологически активные добавки разрешили продавать в стране год назад.

В ведомстве посоветовали относиться критически к составу биологически активных добавок.

Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве посоветовали белорусам относиться критически к составу БАДов и подобной продукции, предлагаемой в интернете или же через мессенджер.

«Если вы видите какие-то лечебные заявленные свойства на пищевом продукте либо в любом другом информационном ресурсе, пожалуйста, почитайте другую информацию, обратитесь к медспециалисту или в госорганизацию здравоохранения», - заявили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

В пресс-службе также порекомендовали белорусам позвонить в соответствующие организации системы Минздрава, системы обеспечения санэпидблагополучия для разъяснения: являются ли свойства, которые указаны на препарате, доказанными и правдивыми.

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