В Балтийском море британское судно спасло шведскую подлодку от нехватки кофе 20.06.2025, 19:53

Фото: Navy Lookout

Подробности необычной логистической операции.

Во время учений НАТО в Балтийском море британский патрульный катер провел необычную логистическую операцию: доставил шведской подводной лодке кофе, который у нее закончился.

Во время учений НАТО в Балтийском море британский патрульный катер провел необычную логистическую операцию: доставил шведской подводной лодке кофе, который у нее закончился.

Об этом сообщает Bild.

Логистическая операция состоялась в рамках учений НАТО Baltops 25, во время которых около 50 кораблей и подводных лодок, более двух десятков самолетов и 9000 военнослужащих из 17 стран отрабатывают оборону в Балтийском море.

Шведская подводная лодка класса Södermanland во время перерыва в учениях сообщила, что на борту закончились запасы молотого кофе. HMS Dasher, патрульный катер Королевского флота Великобритании, решил помочь коллегам.

Фото: Navy Lookout

«Это был всего лишь кофе, но мы продемонстрировали, что даже такие небольшие подразделения, как наша лодка класса P2000, могут быстро и эффективно реагировать на потребности наших союзников», – прокомментировал командир HMS Dasher лейтенант Джек Мейсон.

Когда катер прибыл к подводной лодке, один моряк бросил в подводную лодку веревку, по которой передали водонепроницаемый мешок с кофе и итальянским печеньем.

При этом HMS Dasher должен был держаться на расстоянии пяти метров, чтобы не повредить корпус. После завершения передачи катер вернулся на базу.

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