Соболенко победила Рыбакину, отыграв четыре матчбола в 1/4 финала турнира в Берлине
- 20.06.2025, 20:02
Счет в очном противостоянии стал 7:4 в пользу белоруски.
Белоруска Арина Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA, одолела 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана в четвертьфинале турнира Berlin Tennis Open - 7/6(6), 3/6, 7/6(6).
Соболенко в концовке третьего сета отыграла четыре матчбола Рыбакиной на тай-брейке при счете 2:6.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
За выход в финал она поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой.