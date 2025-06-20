закрыть
20 июня 2025, пятница, 20:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко победила Рыбакину, отыграв четыре матчбола в 1/4 финала турнира в Берлине

  • 20.06.2025, 20:02
Соболенко победила Рыбакину, отыграв четыре матчбола в 1/4 финала турнира в Берлине

Счет в очном противостоянии стал 7:4 в пользу белоруски.

Белоруска Арина Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA, одолела 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана в четвертьфинале турнира Berlin Tennis Open - 7/6(6), 3/6, 7/6(6).

Соболенко в концовке третьего сета отыграла четыре матчбола Рыбакиной на тай-брейке при счете 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.﻿

За выход в финал она поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров