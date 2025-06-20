Под Слуцком рухнул автокран 20.06.2025, 20:22

Стрелой убило рабочего.

В Слуцком районе утром 19 июня погиб строительный рабочий. Его насмерть придавило стрелой автокрана, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

Трагедия произошла на стройплощадке около агрогородка Вежи Слуцкого района. По предварительным данным, около 11 утра 19 июня там опрокинулся автокран «КамАЗ».

«Находившийся на территории плотник получил смертельные травмы от стрелы крана и скончался на месте», — рассказали в УСК.

Опрошены очевидцев, назначены экспертизы, изъята техническая документация.

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