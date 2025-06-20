МТС улучшил качество 4G еще в 26 районах Беларуси

МТС улучшил качество 4G еще в 26 районах Беларуси4
- 20.06.2025, 20:36
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В каких именно.
Компания МТС продолжает развитие сети четвертого поколения. Абонентам дополнительно стали доступны еще 112 секторов базовых станций сразу в 26 районах страны, включая областные и районные центры, а также небольшие населенные пункты.
Очередной этап включения 4G затронул Минск, Брест и Могилев. Также связь стала быстрее и стабильнее в городах районного значения, таких как Барановичи, Бобруйск, Глуск, Горки, Житковичи, Кировск, Мозырь, Осиповичи, Ошмяны и Столин. Кроме этого, улучшение качества 4G-соединения охватило некоторые небольшие города, городские поселки и деревни по всей стране.
Дополнительные секторы позволят обеспечить более высокую скорость передачи данных, устойчивое соединение и качественные голосовые вызовы по технологии VoLTE даже в местах с высокой нагрузкой на сеть. Работы по развитию сети 4G осуществляются в партнерстве с единым инфраструктурным провайдером beCloud. Базовые станции работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.