В Жлобине у пенсионера изъяли взрывные устройства и пулемет 3 20.06.2025, 21:20

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Что он собирался сделать?

Оперативники при поддержке бойцов ОМОНа провели спецоперацию в Жлобине, рассказала пресс-служба МВД.

В результате задержали 63-летнего мужчину, у которого дома нашли настоящий арсенал: три самодельных взрывных устройства, более 2 кг взрывчатки на основе тротила и ствол пулемета.

Расследование показало: задержанный не просто хранил опасные предметы, но и изготавливал боеприпасы на продажу. Следствие уже возбудило уголовное дело, а подозреваемый находится под арестом.

В МВД напомнили: если у вас есть незаконное оружие или боеприпасы, можно избежать ответственности, добровольно сдав их правоохранителям.

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