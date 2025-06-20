В Румынии бывшего временного президента Боложана выдвинули на пост премьер-министра 20.06.2025, 22:14

Президент Румынии Никушор Дан подписал указ.

Президент Румынии Никушор Дан подписал указ о выдвижении бывшего временного президента страны Илие Боложана на пост премьер-министра.

Об этом сообщает 20 июня румынское издание Digi24.

«Я назначаю господина Илие Боложана премьер-министром. Я хочу поблагодарить партии, которые сформируют парламентское большинство, за эти недели обсуждений. В интересах Румынии, чтобы правительство поддерживалось твердым большинством, и партии это поняли. Также в интересах Румынии, чтобы в большинстве, поддерживающем правительство, политические силы сотрудничали, и я уверен, что они будут это делать впредь», — сказал он.

Кроме того Дан заявил, что самая насущная потребность Румынии — экономическое восстановление.

«Срочной задачей для Румынии является восстановление экономики, но для этого необходимо иметь прочную основу. И для этого нужно работать, и ответственность за это лежит на правительстве и коалиции, которая его поддерживает. (…) Илие Боложан — наиболее подходящий человек для необходимых реформ в государственном аппарате. Он уже доказал, что умеет сокращать расходы и имеет видение развития. Он будет иметь во мне надежного партнера», — отметил президент Румынии

Боложан, в свою очередь, заявил, что будет работать в трех направлениях — упорядочение государственного бюджета, необходимое управление для развития Румынии и уважение к гражданам страны.

«Я знаю, что будет нелегко, но уверен, что вместе с президентом, ответственными политиками и поддержкой граждан мы сможем пройти этот сложный период и вернуть Румынию на правильный путь», — подытожил он.

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