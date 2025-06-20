На Солнце произошел самый мощный всплеск 2 20.06.2025, 22:18

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Вспышка вызвала радиопомехи.

Солнечное пятно в области 4114 вызвало самый мощный солнечный всплеск класса Х1.9, вызвав коротковолновые радиопомехи по всему Тихому океану, в том числе на части Гавайев. Об этом сообщает Space.

Пик солнечного всплеска, по данным компании Space Weather Live, пришёлся на 04:50 по минскому времени 20 июня. Всплеск вызвал мощный выброс электромагнитного излучения, но он не спровоцировал выброс корональной массы (СМЭ).

Извержение, достаточно интенсивное, чтобы ионизировать верхние слои атмосферы Земли, вызвало отключение коротковолновой радиосвязи с центром над Тихим океаном.

Радиолюбители, особенно на Гавайях, могли заметить внезапную потерю сигнала на частотах ниже 25 МГц вскоре после всплеска.

Всплеск также дестабилизировал большую магнитную нить, расположенную в южном полушарии Солнца.

Всплеск класса Х1.9 относится к самым мощным всплескам этого солнечного цикла и является доказательством того, что область 4114 солнечного пятна является высокоактивной и магнитно сложной зоной, за которой стоит наблюдать.

Несколько дней назад в этой области солнечного пятна произошёл солнечный всплеск класса Х1.2. Не исключено возникновение новых всплесков. Если будущие всплески вызовут выброс СМЭ в сторону Земли, это может вызвать геомагнитные бури и даже полярные сияния.

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