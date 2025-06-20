Глава Генштаба Израиля призвал готовиться «к длительной войне» с Ираном 20.06.2025, 22:23

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Израиль начал «самую сложную военную кампанию» в своей истории.

Израиль начал «самую сложную военную кампанию» в своей истории и поэтому он должен быть готов к «затяжной войне», заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он также отметил, что ЦАХАЛ «не может бездействовать перед лицом развивающихся угроз».

«Мы начали самую сложную кампанию в нашей истории, чтобы устранить угрозу такого масштаба, против такого врага, что мы должны быть готовы к длительной кампании», — заявил Замир в своем обращении к израильским военным.

Он отметил, что кампания против Ирана «еще не окончена»: «Нас ждут тяжелые дни». Глава Генштаба Израиля подчеркнул, что страна ведет «войну на многих фронтах», имея в виду, что конфликт в Газе тоже не завершен.

«Мы должны действовать на упреждение, чтобы устранить экзистенциальную угрозу», — подчеркнул Замир.

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