СМИ: Бундесвер определил Россию как «экзистенциальную угрозу» Германии 1 20.06.2025, 22:54

Журналисты раскрыли детали стратегического документа ВС ФРГ.

Во внутреннем стратегическом документе немецкие Вооруженные силы предупреждают об опасности со стороны России как для Германии, так и для Европы в целом.

Об этом говорится в публикации печатной версии журнала Spiegel, сообщает DPA.

Программный документ Бундесвера, по информации Spiegel, разрабатывался в течение полутора лет специалистами и экспертами по вопросам безопасности. Он должен служить концептуальной основой для будущего курса Бундесвера.

В нем, в частности, отмечается, что Россия целенаправленно ориентирует всю свою государственную и экономическую структуру на возможный крупный конфликт с НАТО, пишет Spiegel.

Согласно документу Бундесвера, который приводит издание, модернизация российских вооруженных сил быстро продвигается и уже в 2026 году они могут насчитывать 1,5 миллиона солдат.

Немецкие военные считают Россию «экзистенциальной угрозой», поскольку Кремль мобилизует промышленность и власть «специально для того, чтобы к концу этого десятилетия быть готовым к крупномасштабному конфликту с НАТО», цитирует Reuters.

Авторы документа рекомендуют значительно расширить как военные возможности Германии, так и гражданские структуры для обороны страны и Альянса, пишет Spiegel.

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