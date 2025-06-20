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СМИ: Бундесвер определил Россию как «экзистенциальную угрозу» Германии

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  • 20.06.2025, 22:54
СМИ: Бундесвер определил Россию как «экзистенциальную угрозу» Германии

Журналисты раскрыли детали стратегического документа ВС ФРГ.

Во внутреннем стратегическом документе немецкие Вооруженные силы предупреждают об опасности со стороны России как для Германии, так и для Европы в целом.

Об этом говорится в публикации печатной версии журнала Spiegel, сообщает DPA.

Программный документ Бундесвера, по информации Spiegel, разрабатывался в течение полутора лет специалистами и экспертами по вопросам безопасности. Он должен служить концептуальной основой для будущего курса Бундесвера.

В нем, в частности, отмечается, что Россия целенаправленно ориентирует всю свою государственную и экономическую структуру на возможный крупный конфликт с НАТО, пишет Spiegel.

Согласно документу Бундесвера, который приводит издание, модернизация российских вооруженных сил быстро продвигается и уже в 2026 году они могут насчитывать 1,5 миллиона солдат.

Немецкие военные считают Россию «экзистенциальной угрозой», поскольку Кремль мобилизует промышленность и власть «специально для того, чтобы к концу этого десятилетия быть готовым к крупномасштабному конфликту с НАТО», цитирует Reuters.

Авторы документа рекомендуют значительно расширить как военные возможности Германии, так и гражданские структуры для обороны страны и Альянса, пишет Spiegel.

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