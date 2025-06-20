СМИ: Бундесвер определил Россию как «экзистенциальную угрозу» Германии

СМИ: Бундесвер определил Россию как «экзистенциальную угрозу» Германии1
- 20.06.2025, 22:54
Журналисты раскрыли детали стратегического документа ВС ФРГ.
Во внутреннем стратегическом документе немецкие Вооруженные силы предупреждают об опасности со стороны России как для Германии, так и для Европы в целом.
Об этом говорится в публикации печатной версии журнала Spiegel, сообщает DPA.
Программный документ Бундесвера, по информации Spiegel, разрабатывался в течение полутора лет специалистами и экспертами по вопросам безопасности. Он должен служить концептуальной основой для будущего курса Бундесвера.
В нем, в частности, отмечается, что Россия целенаправленно ориентирует всю свою государственную и экономическую структуру на возможный крупный конфликт с НАТО, пишет Spiegel.
Согласно документу Бундесвера, который приводит издание, модернизация российских вооруженных сил быстро продвигается и уже в 2026 году они могут насчитывать 1,5 миллиона солдат.
Немецкие военные считают Россию «экзистенциальной угрозой», поскольку Кремль мобилизует промышленность и власть «специально для того, чтобы к концу этого десятилетия быть готовым к крупномасштабному конфликту с НАТО», цитирует Reuters.
Авторы документа рекомендуют значительно расширить как военные возможности Германии, так и гражданские структуры для обороны страны и Альянса, пишет Spiegel.