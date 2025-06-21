Путин запретил российской экономике падать и стагнировать 21.06.2025, 1:06

Глава ЦБ РФ ранее сообщила, что ресурсы российской экономики исчерпаны.

Российская экономика «ни в коем случае» не должна падать или стагнировать, заявил диктатор РФ Владимир Путин в программной речи на ПМЭФ-2025.

По словам Путина, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года «прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых». Но теперь ситуация изменилась: по данным Росстата, к концу марта экономический рост замедлился до 1,4%, а квартал к кварталу экономика начала сокращаться впервые с 2022 года.

«Некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить», — сказал Путин.

О том, что Россия находится «на грани» экономического спада, накануне на Петербургском форуме заявил министр экономического развития Максим Решетников. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ресурсы экономики, позволявшие расти в условиях боевых действий и санкций, «исчерпаны». По словам Набиуллиной, это и рабочая сила, и незадействованные мощности заводов, и резервы Фонда национального благосостояния, ликвидные активы которого с начала войны были истрачены на две трети.

Утром в пятницу глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил на ПМЭФ, что многие компании находятся в «преддефолтном состоянии», а основной владелец «Северстали», второй богатейший миллиардер России Алексей Мордашов сообщил об угрозе «массовых банкротств» из-за высокой ключевой ставки и падения спроса.

Но Путин заверил собравшихся на ПМЭФ, что не верит в мрачные прогнозы.

«Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. <…> Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — сказал Путин.

Что касается новых санкций, которые обсуждают США и Евросоюз и которые, как ожидаются, могут коснуться «теневого» танкерного флота, то от них пострадают только «недруги России», заявил Путин. «Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, они тоже приведут к общим проблемам. И прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — сказал он.

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