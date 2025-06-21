Массовое ДТП случилось на проспекте Независимости в Минске 21.06.2025, 2:13

Столкнулись четыре авто.

Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на проспекте Независимости в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в пятницу, 20 июня, неподалеку от здания №134 (где находится торговый центр «Первый национальный торговый дом»), расположенного по проспекту Независимости, примерно в 19.00 столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про авто Lada, Belgee, а также Hyundai, Citroen. Говорится, что водитель автомобиля Hyundai была доставлена в больницу для обследования.

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