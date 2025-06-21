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Трамп намекнул, что может уволить главу ФРС

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  • 21.06.2025, 8:17
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Трамп намекнул, что может уволить главу ФРС

Пауэлл занимает должность главы Федеральной резервной системы с февраля 2018 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «возможно» рассмотрит вопрос увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого назвал «полным и абсолютным идиотом» за решение оставить процентные ставки без изменений.

Об этом говорится в сообщении американского лидера в соцсети ruth Social .

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла - которого сам назначил во время первого президентского срока - за то, что тот не снижает ставки достаточно быстро.

В апреле Трамп уверял, что не намерен увольнять Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года, однако намекнул на возможное изменение позиции.

«Возможно, просто возможно, мне придется передумать насчет его увольнения? Да как бы там ни было, его срок уже почти завершился!» - заявил Трамп.

Пауэлл ранее заявлял, что не подаст в отставку, даже если Трамп попросит его об этом. В прошлом месяце они провели личную встречу в Белом доме.

Трамп также назвал Пауэлла «дураком» и «очевидным ненавистником Трампа», отметив, что пытался влиять на него разными способами - «был добрым, нейтральным и злым, но ничего не сработало».

Отметим, что Пауэлл занимает должность главы Федеральной резервной системы с 5 февраля 2018 года.

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