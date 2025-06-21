Акт капитуляции Лукашенко 4 Артем Синицын, «Салідарнасць»

21.06.2025, 8:38

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Диктатор расписался в своей беспомощности.

Казалось бы, тему «этой несчастной картошки» можно было уже закрыть. Во всяком случае — до ближайшего урожая. Ведь неблагодарному «народцу» уже продемонстрировали всю шкалу принятия обидной проблемы: от отрицания и конспирологических теорий заговора, сопровождавшихся бряцаньем наручниками, до унизительных просьб дождаться молодой бульбочки.

Но нет, кто-то решил, что всех этих объяснений было недостаточно. Пожурив белорусов за картофельные излишества, правитель попросил их же «хотя бы по две бороздки высаживать картофель».

Попросил дважды за неделю — сперва на семинаре для чиновников, а потом и на церемонии награждения выпускников и преподавателей вузов, во время которой снова звучала критика в адрес соотечественников:

«Если я покритиковал вас за то, что вы, имея дачу, две-три борозденки не высадили картошки и у вас нет картошки в марте месяце, ну извините. Я пользуюсь таким принципом: прежде чем в кого-то камень бросить или покритиковать, перед зеркалом встань и посмотри на себя. Всегда пользуюсь этим принципом. На себя посмотрите. Смотрите в жизни, что вы сделали и что не сделали, что вам предстоит сделать».

Прозвучало так, словно барин отчитывает нерадивых крепостных. Но давайте представим себя на месте зеркала, в которое смотрится Лукашенко. А видит оно человека, который десятилетиями говорит нам, что главное — накормить народ.

Продовольственная безопасность — одна из главных идей его политической жизни. Ради воплощения которой он и «сохранил» колхозы, если верить его же словам. Те самые колхозы, в которых сегодня тысячами дохнет от болезней и недокорма скот. И которые не могут вырастить нужное количество базовых овощей.

«Две-три борозденки, не высадили картошки и у вас нет картошки в марте месяце, ну извините» — эту фразу стоит вписать в акт капитуляции. Слоган нового дня — «Спасение голодающих — дело рук самих голодающих».

За упреками-просьбами о двух борозденках таится обида на простых людей, которые даже после пяти лет катка репрессий находят способ идти против режима. И тут нет никакой политики, как бы не искали ее в темной комнате.

Все просто: когда ты начинаешь играться с ценами, то люди голосуют сменой севооборота. Именно частные подворья и фермеры отказались от посадки картофеля после заморозки цен. Что и привело к небывалому картофельному конфузу международного масштаба.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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