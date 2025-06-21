Трамп дал Ирану «две недели максимум» 21.06.2025, 8:42

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Израиль справляется хорошо.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Иран либо капитулирует, либо согласится на любые условия Израиля и США, и это произойдет в ближайшее время. По мнению американского лидера, израильтяне способны одолеть Тегеран за две недели.

Об этом президент США сказал журналистам, когда направлялся к своему гольф-курорту на благотворительный ужин MAGA. Трамп отметил, что лично он «всегда миротворец», однако «иногда нужна жесткость».

«Израиль справляется хорошо. Иран не так хорошо справляется. Будет трудно заставить кого-то остановиться. Я даю Ирану определенный период времени. Я бы сказал, что две недели является максимумом», – сказал американский президент.

По его убеждению, у Израиля есть «ограниченные возможности» для уничтожения иранских ядерных объектов, и хотя израильтяне «не могут проникать слишком глубоко», Трамп считает, что «этого и не потребуется».

Причем Трамп добавил, что по его мнению израильтянам не нужна военная помощь, и он «не хочет даже размышлять» о возможном использовании Вооруженных сил США в Иране. Хотя, по словам американского лидера, это «крайний вариант», но возможный.

«Если будет атака (на американские объекты в регионе), мы благодаря современному оборудованию почти мгновенно узнаем, кто ее совершил, и эти люди будут очень, очень несчастливы», – пообещал он.

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