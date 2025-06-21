В белорусском городе целый день с перебоями ходил транспорт 1 21.06.2025, 8:47

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В автопарке честно признались в причинах.

В Сморгони 18 июня сорвались автобусные рейсы. Администрация автопарка извинилась перед пассажирами и честно объяснила ситуацию: причина в нехватке водителей и износе машин, пишет «Светлы Шлях».

Администрация филиала «Автомобильный парк № 17 г. Сморгонь» ОАО «Гроднооблавтотранс» принесла «искренние извинения за доставленные неудобства» в связи с сорванными рейсами 18 июня.

«К сожалению, филиалу не хватает 23 водителей автобусов в соответствии со штатным расписанием, что негативно сказывается на выполнении расписания. Кроме того, износ автобусного парка составляет более 67%, что также влияет на возможность обеспечения надежного транспортного обслуживания», — пояснили в автопарке.

Там добавили, что работают над увеличением штата водителей и обновлением автобусного парка. И надеются, что подобные случаи больше не повторятся.

Напомним, Сморгонь — не единственный белорусский город, где автобусы не выходили на маршрут. Подобное происходило, например, в Бобруйске — рейсы постоянно отменялись, причем в автопарке ситуацию сначала объясняли просто нехваткой водителей, потом — их массовым уходом на больничный.

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