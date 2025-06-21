Глава МИД Украины поставил на место Путина

Глава МИД Украины поставил на место Путина1
- 21.06.2025, 8:54
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«Один миллион солдат. Два миллиона ног».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления Владимира Путина о действиях армии РФ на войне, в частности, его слова о «ноге русского солдата».
— В то время как США и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы по захвату новых украинских территорий и убийству большего количества украинцев, — написал Сибига в Х.
Он назвав заявления Путина циничными и «безумными», выделив среди них фразу «о ноге русского солдата»:
— В действительности, куда бы ни ступил русский солдат, он несет с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину плевать на российских солдат и их ноги, оторванные украинскими беспилотниками. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног, — добавил глава МИД Украины.
По его словам, заявления Путина «служат только одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления», а единственный способ принудить Россию к миру — «лишить ее чувства безнаказанности».
— Увеличить поддержку обороны Украины и жестко ударить по российской экономике разрушительными санкциями. Объявить Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Привести Москву в чувство, — подчеркнул Сибига.
Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня, президент России Владимир Путин заявил, что «там, где ступает нога русского солдата, то наше».