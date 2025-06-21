Израиль нанес новую серию ударов по Ирану
- 21.06.2025, 9:09
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Поражены пусковые установки.
Армия обороны Израиля продолжает воздушную операцию в Иране. Нанесены удары по пусковым ракетным установкам.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
«За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана», - сообщили израильские военные.
Уточняется, что в ходе новой серии ударов по пусковым установкам с баллистическими ракетами использовались более 30 боеприпасов. Другие подробности Армия обороны Израиля пока что не предоставила.
Незадолго до этого в ЦАХАЛе сообщили, что ВВС Израиля перехватили за последние сутки, 20 июня, более 15 ударных дронов, запущенных из Ирана.